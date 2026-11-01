Το μεγάλο ντέρμπι του Μιλάνου στο Σαν Σίρο, μεταξύ της Μίλαν και της Ίντερ είχε νικητές τους «ροσονέρι» με 3-1, ωστόσο πριν από την αναμέτρηση εκτυλίχθηκε μια ιδιαίτερη στιγμή με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Κακά.

Ο Βραζιλιάνος άσος του παρελθόντος εισήλθε στο Hall of Fame της Μίλαν και βραβεύτηκε γνωρίζοντας την αποθέωση από 75.000 φίλους των «ροσονέρι» και δεν έκρυψε τη συγκίνησή του δακρύζοντας,

Ο 44χρονος πλέον Κακά με την φανέλα της Μίλαν κατέκτησε το Champions League, το Σούπερ Καπ Ευρώπης και το Διηπειρωτικό το 2007, αλλά και το πρωτάθλημα Ιταλίας το 2004. Σε 307 εμφανίσεις είχε 104 γκολ και 81 ασίστ.

«Κάποια ταξίδια είναι απλώς θρυλικά. Γιορτάζουμε για ένα πραγματικό σύμβολο. Ρικάρντο Κακά, για πάντα μέρος της ιστορίας της Μίλαν. Έκανες το Σαν Σίρο να πιστέψει στην μαγεία. Το βράδυ αυτό η μαγεία ήταν όλη για σένα», ανέφερε η Μίλαν σε ανάρτηση στα social media.