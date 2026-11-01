Με δύο εξαιρετικά ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις ολοκληρώνεται σήμερα η 5η αγωνιστική της Basket League. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται το Περιστέρι και Άρης τον Παναθηναϊκό στο Αλεξάνδρειο.

Χρονικά πρώτο είναι το παιχνίδι του Ολυμπιακού με το Περιστέρι στην SUNEL Arena (13:00, ΣΠΟΡ FM TV 1). Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν τέσσερις νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια στο πρωτάθλημα και θέλουν να δώσουν συνέχεια στα θετικά αποτελέσματα, προερχόμενοι από δύο νίκες επί της Μπεσίκτας και της Αρμάνι Μιλάνο για την Euroleague.

Από την άλλη το Περιστέρι έχει ρεκόρ 3-1, προέρχεται από τη νίκη επί του Αμαρουσίου, ενώ μεσοβδόμαδα επικράτησε και της Μούρθια στην Ισπανία και θέλει να βάλει δύσκολα στον Ολυμπιακό του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Η αγωνιστική θα κλείσει με το ντέρμπι του Άρη με τον Παναθηναϊκό στο Αλεξάνδρειο (17:00, ΣΠΟΡ FM TV 2). Οι «κιτρινόμαυροι» είναι σε καλή κατάσταση, έχοντας ρεκόρ 3-1 και προερχόμενοι από συνεχόμενες νίκες και στην Ευρώπη.

Από την πλευρά τους, οι «πράσινοι» καλούνται να βγάλουν αντίδραση μετά την ήττα από την Αναντολού Εφές στην Κωνσταντινούπολη για την EuroLeague, έχοντας ως στόχο να επιστρέψουν στα θετικά αποτελέσματα και να παραμείνουν αήττητοι στο ελληνικό πρωτάθλημα.