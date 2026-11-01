Με τέσσερις αναμετρήσεις συνεχίζεται σήμερα η 9η αγωνιστική της Super League, με το μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και ΑΕΚ στο ΟΑΚΑ να είναι αυτό που ξεχωρίζει.

Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις της ημέρας στην Λιβαδειά, ο τοπικός Λεβαδειακός θα υποδεχθεί τον Άρη, ο Παναιτωλικός θα παίξει με τον ΟΦΗ στο Αγρίνιο και ο ΠΑΟΚ με τον Αστέρα AKTOR στην Τούμπα.

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ-ΑΡΗΣ

17:00 NOVASPORTS 2

Οι Βοιωτοί συνεχίζουν το κακό πρωτάθλημα που κάνουν, καθώς παραμένουν χωρίς νίκη και χωρίς εντός έδρας γκολ, ενώ από την άλλη οι «κίτρινοι» πάνε στην Λιβαδειά με τρεις συνεχόμενες νίκες στη Super League και θέλουν να παραμείνουν ψηλά στον βαθμολογικό πίνακα. Ο Μιχάλης Γρηγορίου δεν θα έχει στην διάθεσή του τους Ράτσιτς, Μορόν και Μάνου Γκαρθία.

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ-ΟΦΗ

18:00 MAGENTA SPORT 1

Μετά από πέντε συνεχόμενες ήττες στο πρωτάθλημα, ο Παναιτωλικός θέλει να βγάλει αντίδραση απέναντι στον ΟΦΗ και να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα. Από την άλλη οι Κρητικοί προέρχονται από το 2-1 επί του ΠΑΟΚ, αλλά και από την ήττα με 1-0 από την ΑΕΛ για το Κύπελλο. Ο Χρήστος Κόντης δεν υπολογίζει για την αναμέτρηση τους Χριστογεώργο και Ισέκα.

ΠΑΟΚ-ΑΣΤΕΡΑΣ AKTOR

19:00 NOVASPORTS PRIME

Ο ΠΑΟΚ πήρε ψυχολογία από το 3-1 επί της ΑΕΚ στο Κύπελλο, όμως στη Super League προέρχεται από την ήττα με 2-1 από τον ΟΦΗ και θέλει να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα. Ο Αλέσιο Λίσι δεν θα έχει στην διάθεσή του και γι αυτή τη αναμέτρηση τους Πέλκα, Μιχαηλίδη, Λουσέ και Ντεσπόντοφ. Από την άλλη οι Αρκάδες θα έχουν στον πάγκο ως υπηρεσιακό τεχνικό τον Γιάννη Κοντοέ μετά την αποχώρηση του Γιώργου Αντωνόπουλου και θέλουν να κάνουν μια καλή εμφάνιση.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΑΕΚ

19:30 ΣΠΟΡ FM TV

Με φόντο την κορυφή του βαθμολογικού πίνακα συγκρούονται στο ΟΑΚΑ Παναθηναϊκός και ΑΕΚ. Οι «πράσινοι» προέρχονται από πέντε συνεχόμενες νίκες σε όλες τις διοργανώσεις και θέλουν να εκμεταλλευτούν ξανά την έδρα τους για να παραμείνουν στην κορυφή. Η ΑΕΚ, από την πλευρά της, θέλει να αντιδράσει μετά την ήττα με 3-1 από τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα για το Κύπελλο. Η Ένωση έχει εμφανίσει διαφορετικό πρόσωπο μακριά από τη Νέα Φιλαδέλφεια και θέλει το «διπλό» που θα την κρατήσει γερά στη μάχη του πρωταθλήματος.