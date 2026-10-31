Η ΑΕΚ ήταν ξανά κακή και ηττήθηκε με 95-84 από τον Βίκο Ιωαννίνων, για την 5η αγωνιστική της Stoiximan Basket League, με τον Ντράγκαν Σάκοτα να κάνει λόγο για «ήττα-ντροπή».

Για την ομάδα των Ιωαννίνων είναι μια ιστορική νίκη, για την Ένωση, από την άλλη πλευρά, είναι ένα αποτέλεσμα που κάνει ακόμη πιο βαρύ το κλίμα, καθώς η ομάδα ήταν ξανά κακή και με την εικόνα που παρουσιάζει δεν πείθει κανέναν.

Οι «κιτρινόμαυροι» είχαν και πάλι σημαντικές απουσίες, ο προπονητής τους όμως δεν στέκεται σε αυτό, τονίζοντας πως η ομάδα θα πρέπει να λύσει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα τα προβλήματα που αντιμετωπίζει.

«Συγχαρητήρια στον Βίκο, κέρδισε δίκαια. Για εμάς δεν είναι δικαιολογία ότι λείπουν παίκτες. Υπάρχει πάντα τρόπος να παλέψεις το παιχνίδι. Δεν παίξαμε καθόλου καλά, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο. Εννοείται ότι όσο περνάει ο χρόνος και οι παίκτες που παίζουν περισσότερο η ενέργεια πέφτει», είπε αρχικά στις δηλώσεις του ο Σάκοτα και συνέχισε.

«Είναι ήττα-ντροπή για το σωματείο μας, πέρυσι κερδίζαμε τα περισσότερα παιχνίδια εκτός έδρας και πάντα παλεύαμε, δεν αφήναμε τίποτα. Αυτή η εικόνα δεν μας αντιπροσωπεύει. Έχουμε κάποια δικά μας θέματα, τα οποία πρέπει να τα λύσουμε όσο πιο γρήγορα».