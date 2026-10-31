Στην κορυφή της La Liga, περιμένοντας το αποτέλεσμα της Μπαρτσελόνα, ανέβηκε η Ατλέτικο Μαδρίτης, η οποία πήρε την 7η συνεχόμενη νίκη με το 2-0 επί της Λεβάντε εκτός έδρας.

Η ομάδα του Ντιέγκο Σιμεόνε είναι σε εκπληκτική κατάσταση και παίρνει το ένα τρίποντο μετά το άλλο, με αποτέλεσμα να είναι στην 1η θέση της βαθμολογίας πλέον, εν αναμονή του Μπαρτσελόνα – Αλαβές.

Αντιμετωπίζοντας εκτός έδρας τη Λεβάντε, οι «ροχιμπλάνκος» άνοιξαν το σκορ στο 36ο λεπτό τον Γκριμάλδο και στο 62′ ο Μπαένα έβγαλε τετ α τετ τον Σιμεόνε, ο οποίος απέφυγε και τον τερματοφύλακα και έγραψε το 0-2 που ήταν και το τελικό αποτέλεσμα.

Αυτή ήταν η 7η συνεχόμενη νίκη της Ατλέτικο Μαδρίτης στη La Liga και δείχνει αποφασισμένη να διεκδικήσει μέχρι τέλους το πρωτάθλημα.