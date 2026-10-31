Την πρώτη του νίκη στη Stoiximan Basket League πήρε ο Βίκος Ιωαννίνων με το 95-84 επί της ΑΕΚ, η οποία απογοήτευσε σε ακόμη ένα παιχνίδι.

Με τον Λαρεντζάκη να μπαίνει «ζεστός» στο παιχνίδι η Ένωση είχε το προβάδισμα στα πρώτα λεπτά, στη συνέχεια όμως οι γηπεδούχοι ανέβηκαν, βρήκαν λύσεις με τους Γόντικα, ΜακΝερ, Αγραβάνη, Καρακώστα και με επιμέρους σκορ 9-1 πήραν το προβάδισμα και έκλεισαν στο +4 (20-16) την πρώτη περίοδο.

Η ομάδα του Θανάση Γιαπλέ παρέμενε μπροστά στη δεύτερη καθώς ήλεγχε τα ριμπάουντ και κατάφερε να προηγηθεί και με 8 πόντους (40-32), πριν μειώσουν οι «κιτρινόμαυροι» σε 46-43 με τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου.

Στο ξεκίνημα της τρίτης περιόδου ο Τζόσεφ έδωσε λύσεις στην ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα που κατάφερε να προσπεράσει (51-54), η ομάδα των Ιωαννίνων όμως δεν πτοήθηκε, βρήκε ξανά ρυθμό και με επιμέρους σκορ 18-3 κατάφερε να πάει στο +12 (69-57).

Τα πράγματα ήταν, πλέον, δύσκολα για την ΑΕΚ, η οποία κατάφερε στο 31′ να μειώσει σε 71-66, ο Βίκος Ιωαννίνων όμως με σερί 8-0 μετέτρεψε το σκορ σε 79-66 και πήρε μια μεγάλη, ιστορική νίκη με 95-84.

Τα δεκάλεπτα: 20-16, 46-43, 71-60, 95-84

Βίκος Ιωαννίνων (Θανάσης Γιαπλές): Άλμονορ 2, Φλόιντ 9 (1), ΜακΝέρ 5, Τζάστις 8 (2), Φρίμαν 20 (5), Σμιθ 2, Καρακώστας 17 (4), Αγραβάνης 15 (1), Σωτηρίου 1, Γόντικας 9, Πατρίκης 7.

ΑΕΚ (Ντράγκαν Σάκοτα): Λαρεντζάκης 23 (3), Φλιώνης 7 (2), Τζόσεφ 9, Μπάρτλεϊ 18 (2), Τσαλμπούρης 4, Σκορδίλης 4, Μπράουν 5, Κατσίβελης 11 (2), Λεκαβίτσιους 3.