Με γκολ των Ρότζερς και Πάλμερ η Τσέλσι νίκησε με 2-0 τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η οποία μπορεί να βρίσκεται στη ζώνη του υποβιβασμού όταν ολοκληρωθεί η 9η αγωνιστική της Premier League.

Οι «κόκκινοι διάβολοι» είχαν την πρώτη ευκαιρία με το σουτ του Σάντος που έφυγε λίγο άουτ στο 9′, για να ακολουθήσει στο 15′ το γκολ του Εστεβάο για τους «μπλε», το οποίο όμως δεν μέτρησε λόγω οφσάιντ.

Οι φιλοξενούμενοι απείλησαν και στο 19′ με τον Φερνάντες και στο 25′ με τον Εμπεμό, για να ακολουθήσει στο 32′ η ευκαιρία του Ντιαλό και στο 34′ το γκολ του Κούνια που ακυρώθηκε λόγω οφσάιντ.

Η Γιουνάιτεντ ήταν πιο επικίνδυνη στο πρώτο ημίχρονο αλλά δεν κατάφερε να πάρει το προβάδισμα και τελικά αυτό το έκαναν στο δεύτερο οι Λονδρέζοι, με τον Ρότζερς να κάνει ωραία ατομική ενέργεια στο 50′ και να στέλνει τη μπάλα στα δίχτυα για το 1-0.

Η ομάδα του Μάντσεστερ έπρεπε να αντιδράσει αλλά στο 63′ έμεινε με 10 παίκτες καθώς αποβλήθηκε με 2η κίτρινη κάρτα ο Μαρτίνες, με την Τσέλσι να κερδίζει πέναλτι και τον Πάλμερ να εκτελεί για το 2-0, το οποίο ήταν και το τελικό αποτέλεσμα.

Έτσι, η ομάδα του Τσάμπι Αλόνσο μπήκε, με παιχνίδι περισσότερο, στην 4άδα, ενώ η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είναι στο +1 από τη ζώνη του υποβιβασμού και δεν αποκλείεται να βρεθεί σε αυτή όταν ολοκληρωθούν τα υπόλοιπα παιχνίδια της 9ης αγωνιστικής.