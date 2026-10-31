Ο Ολυμπιακός ήταν πολύ καλύτερος και νίκησε εύκολα, όπως δείχνει και το τελικό 89-63, τον Παναθηναϊκό στο ντέρμπι της 5ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος στο μπάσκετ γυναικών.

Οι «ερυθρόλευκες» μπήκαν δυνατά στο παιχνίδι και προηγήθηκαν με 11-2 στο 4′ καθώς εκμεταλλεύθηκαν τα λάθη των «πράσινων» που δεν μπορούσαν να βρουν ρυθμό. Το πρώτο δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε με το σκορ 22-11, στο δεύτερο όμως οι φιλοξενούμενες αντέδρασαν.

Βελτιώνοντας την άμυνά και κυρίως την επίθεσή του, ο Παναθηναϊκός κατάφερε να μειώσει σε 30-26 στο 16′ και ήταν στο -3 (38-35) στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου, έχοντας δώσει και πάλι ενδιαφέρον στο παιχνίδι.

Στην τρίτη περίοδο, όμως, ο Ολυμπιακός ανέβασε και πάλι ρυθμό και έπαιξε ξανά καλή άμυνα, μπαίνοντας από το +14 (60-46) στο τελευταίο δεκάλεπτο, όπου… έστησε πάρτι και με πρώτη σκόρερ την Φάνκαμ που πέτυχε 24 πόντους πήρε μεγάλη νίκη με 89-63.

Τα δεκάλεπτα: 22-11, 38-35, 60-46, 89-63