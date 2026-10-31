Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε χωρίς απρόοπτα την προετοιμασία του για το αυριανό ντέρμπι με την ΑΕΚ στο ΟΑΚΑ για την 9η αγωνιστική της Super League.

Μετά το τέλος του προγράμματος ο Τζέικομπ Νίστρουπ ανακοίνωσε την αποστολή με τους παίκτες που θα έχει στη διάθεσή του για την αναμέτρηση με την Ένωση.

Μοναδικοί απόντες για τους «πράσινους» είναι οι τραυματίες Ουναί, Παντελίδης και Ινγκασον.

Αναλυτικά η αποστολή του Παναθηναϊκού: Πένια, Τσάβες, Κώτσαρης, Καλάμπρια, Κάτρης, Σαλάχ-Εντίν, Ντε Φράι, Πάλμερ-Μπράουν, Τσάπρας, Φαν Ντρόγκελεν, Κυριακόπουλος, Τσιριβέγια, Γιάγουσιτς, Αντίνο, Κοντούρης, Ταμπόρδα, Καμαρά, Λούζα, Πελίστρι, Κάνγκουα, Τετέι, Ντέσερς, Ράστοντερ και Λουίς Γκαρσία.