Τα λεφτά για Πινέδα

Το όνομα του Πινέδα παίζει πολύ τις τελευταίες μέρες λόγω των φημών για ενδεχόμενη κίνηση του Παναθηναϊκού. Από την πλευρά των πράσινων πάντως δεν υπάρχει το παραμικρό σχόλιο, δεν υπάρχει καμία επιβεβαίωση. Φήμες κυκλοφορούν, κάτι χειροπιαστό όμως δεν υπάρχει. Στο Μεξικό υποστηρίζουν πως υπάρχει ενδιαφέρον από Άγιαξ και Φέγενορντ και η Μοντερέι ζητάει 7-8 εκατ. ευρώ για να τον πουλήσει. Οκτώ εκατ. ευρώ έδωσαν στην ΑΕΚ οι Μεξικανοί πριν λίγους μήνες για να τον αποκτήσουν και δεν θέλουν να βγουν ζημιωμένοι οικονομικά από ενδεχόμενη πώλησή του, οπότε θέλουν να πάρουν τα λεφτά τους πίσω. Οι πράσινοι ξέρουν τα οικονομικά δεδομένα της υπόθεσης, προς το παρόν όμως δεν δείχνουν να ασχολούνται με αυτή την υπόθεση. Θα αλλάξει κάτι προσεχώς; Θα δούμε, ποτέ μην λες ποτέ σε μεταγραφικά θέματα.

Οι τρεις μεταγραφές

Ο Παναθηναϊκός, πάντως, θέλει να κάνει τρεις μεταγραφές τον Ιανουάριο. Οι πράσινοι θέλουν έναν κεντρικό αμυντικό, έναν εξτρέμ καθώς ο Πελίστρι είναι προς παραχώρηση αν έρθει καλή πρόταση και έναν χαφ, από τη στιγμή που ο Τσιριβέγια δεν υπολογίζεται. Ο Νίστρουπ έχει εξηγήσει τι ακριβώς θέλει στον Κοτσόλη, ο οποίος έχει κάνει διερευνητικές επαφές με υποψήφιους στόχους, γνωρίζοντας ότι δεν υπάρχει κανένα οικονομικό πρόβλημα. Ο Αλαφούζος έχει ανάψει το πράσινο φως για να ξοδευτούν πολλά λεφτά και στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο θέλοντας να αυξήσει όσο το δυνατόν περισσότερο τις πιθανότητες για κατάκτηση του πρωταθλήματος. Στόχος επομένως του Κοτσόλη είναι να προχωρήσει πολύ τις συζητήσεις το επόμενο διάστημα και να μην χαθεί καθόλου χρόνος τον Ιανουάριο.

Είναι θέμα η διαχείριση του ρόστερ

Κρίσιμο ντέρμπι για την ΑΕΚ αύριο στο ΟΑΚΑ και όλοι περιμένουν να δουν τις επιλογές του Νίκολιτς. Θα κάνει κάποια έκπληξη ο Σέρβος ή θα κάνει τα αναμενόμενα; Γενικά ο Νίκολιτς δείχνει φέτος ότι έχει κάποια «κολλήματα», υπάρχουν παίκτες στο ρόστερ που είναι σαν αόρατοι και στη Νέα Φιλαδέλφεια υπάρχει μια μικρή μουρμούρα για αυτό. Μουρμούρα που θα γίνει πιο έντονη, θα αρχίσει η γκρίνια δηλαδή, αν το αποτέλεσμα κόντρα στον Παναθηναϊκό δεν είναι καλό. Το ντέρμπι της Κυριακής (1/11) είναι πολύ σημαντικό για την ΑΕΚ καθώς ή θα πάρει ξανά τα πάνω της ή θα μείνει, έστω με παιχνίδι λιγότερο, στο -7, θα είναι από νωρίς με την πλάτη στον τοίχο και θα αρχίσουν οι δεύτερες σκέψεις για τις μεταγραφές που έγιναν ή… δεν έγιναν το καλοκαίρι, όπως και για τη διαχείριση του ρόστερ.

ΠΑΟΚ για Πέδρο Μαρτίνς

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν είναι ο μόνος πρώην προπονητής του Ολυμπιακού που σκέφτηκαν στον ΠΑΟΚ. Υπάρχει και ο Πέδρο Μαρτίνς, το όνομα του οποίου ακούγεται στη Θεσσαλονίκη. Μπορεί η νίκη επί της ΑΕΚ στο κύπελλο να επανέφερε την ηρεμία, τα χαμόγελα, αυτό όμως δεν σημαίνει πως ξαφνικά λύθηκαν όλα τα προβλήματα. Το κλίμα εξακολουθεί να μην είναι και το καλύτερο δυνατό για τον Λίσι και στη διοίκηση σκέφτονται την επόμενη μέρα. Θα είναι ευτυχισμένοι, φυσικά, αν δεν χρειαστεί να προχωρήσουν σε αλλαγή προπονητή, δεν είναι και τόσο πιθανό όμως το να λυθούν όλα τα προβλήματα και να πάει τρένο η ομάδα στη συνέχεια. Έτσι, έχουν κάνει τη λίστα τους με ονόματα που μπορεί να τους απασχολήσουν και ανάμεσά τους είναι και αυτό του Πέδρο Μαρτίνς.

Αλλαγή δεδομένων για Ντόρσεϊ

Ο σοβαρός τραυματισμός του Μοντέρο πάγωσε τον Ολυμπιακό, αλλά μπορεί να… ζεστάνει ξανά το θέμα Ντόρσεϊ. Έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα, ο διεθνής γκαρντ μοιάζει απαραίτητος για τους ερυθρόλευκους και είναι πιθανό να γίνει μια επαναπροσέγγιση ανάμεσα στις δύο πλευρές, να προσπαθήσουν να βελτιώσουν το κλίμα και να επιστρέψει ο παίκτης στο παρκέ μετά τη λήξη της τιμωρίας του. Τις προηγούμενες μέρες είχε διαρρεύσει πως στον Πειραιά ήταν θετικοί στο ενδεχόμενο πώλησής του για να μην φύγει ως ελεύθερος το καλοκαίρι, τώρα όμως όλα αυτά μπαίνουν στον πάγο. Τα δεδομένα έχουν αλλάξει μετά τον τραυματισμό του Μοντέρο και ο Ντόρσεϊ περιμένει να δει τι σημαίνει αυτό για τον ίδιο. Για ανανέωση του συμβολαίου του, πάντως, οι πιθανότητες παραμένουν απειροελάχιστες.