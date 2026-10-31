Απίστευτα πράγματα συμβαίνουν στην πέμπτη κατηγορία της Σκωτίας, με την Τζόνστον Μπεργκ, να προσπαθεί να βρει τρόπο για να παίξει δύο παιχνίδια την ίδια ημέρα και ώρα, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει βρεθεί λύση.

Συγκεκριμένα, στις 21 Νοεμβρίου στις 14:30 ορίστηκε η αναμέτρηση της Τζόνστον Μπεργκ με την Τέιπορτ για το Scottish Communities Cup και την ίδια ημέρα στις 15:00 ορίστηκε η αναμέτρηση με την Ντάνιπεϊς για το Lowland League Cup.

Η Τζόνστον Μπεργκ πρότεινε να διεξαχθούν οι αναμετρήσεις η μία μετά την άλλη, προκειμένου να ανταποκριθεί και στις δύο υποχρεώσεις της, αλλά αυτή η επιλογή δεν προχώρησε.

Την φετινή σεζόν πάντως έχει συμβεί ανάλογο περιστατικό στο σκωτσέζικο ποδόσφαιρο. Η Άρμαντεϊλ Θισλ, που αγωνίζεται στην έκτη κατηγορία, βρέθηκε σε παρόμοια θέση και τελικά έδωσε δύο παιχνίδια μέσα στην ίδια ημέρα.