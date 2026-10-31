Απίστευτα πράγματα συμβαίνουν στην πέμπτη κατηγορία της Σκωτίας, με την Τζόνστον Μπεργκ, να προσπαθεί να βρει τρόπο για να παίξει δύο παιχνίδια την ίδια ημέρα και ώρα, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει βρεθεί λύση.
Συγκεκριμένα, στις 21 Νοεμβρίου στις 14:30 ορίστηκε η αναμέτρηση της Τζόνστον Μπεργκ με την Τέιπορτ για το Scottish Communities Cup και την ίδια ημέρα στις 15:00 ορίστηκε η αναμέτρηση με την Ντάνιπεϊς για το Lowland League Cup.
Η Τζόνστον Μπεργκ πρότεινε να διεξαχθούν οι αναμετρήσεις η μία μετά την άλλη, προκειμένου να ανταποκριθεί και στις δύο υποχρεώσεις της, αλλά αυτή η επιλογή δεν προχώρησε.
Την φετινή σεζόν πάντως έχει συμβεί ανάλογο περιστατικό στο σκωτσέζικο ποδόσφαιρο. Η Άρμαντεϊλ Θισλ, που αγωνίζεται στην έκτη κατηγορία, βρέθηκε σε παρόμοια θέση και τελικά έδωσε δύο παιχνίδια μέσα στην ίδια ημέρα.
Yes you read that right 🗓️ Fifth-tier Johnstone Burgh say they have even offered to play one of the two matches immediately after the other, but were unable to get this arranged. 🏴 Earlier this season, sixth-tier Armadale Thistle were forced to play two matches on the same day. Johnstone Burgh will play Tayport in the Scottish Communities Cup on 21 November at 14:30… and Dunipace in the Lowland League Cup at 15:00.— Match of the Day (@BBCMOTD) October 27, 2026