Για λογαριασμό του ΠΑΟΚ θα επέστρεφε στην Ελλάδα ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης. Ο Έλληνας κεντρικός αμυντικός μίλησε στην ΕΡΤ και περιέγραψε όσα έζησε στην ομάδα που του άνοιξε τον δρόμο για το επαγγελματικό ποδόσφαιρο.

Παράλληλα, ο στόπερ της Ρόμα αναφέρθηκε στην πρώτη του επίσκεψη στις ακαδημίες, στην απόφασή του να εγκατασταθεί στη Θεσσαλονίκη χωρίς τους γονείς του, αλλά και στις δύο σεζόν στην πρώτη ομάδα.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

Για την ένταξή του στις ακαδημίες του ΠΑΟΚ: «Πήγα στη Θεσσαλονίκη, βέβαια είχε ακυρωθεί πολλές φορές το ταξίδι. Ήταν ένα όνειρο για εμένα η ακαδημία του ΠΑΟΚ, όταν το άκουσα ήμουν πολύ χαρούμενος, σίγουρα είχα και άγχος. Όταν πήγα στην ακαδημία, από την τρίτη ημέρα με κράτησαν, δεν χρειάστηκε να συμπληρώσω εβδομάδα. Μπορεί να μην με κρατούσαν, αν πήγαινα νωρίτερα».

Για το αν τον ακολούθησαν οι γονείς του στη Θεσσαλονίκη: «Όχι, πήγα μόνος μου κι έμενα τρία χρόνια στους ξενώνες του ΠΑΟΚ. Εγώ ήθελα να πάω μόνος μου. Ποτέ δεν είπα στους γονείς μου να με ακολουθήσουν, παρόλο που τους έγινε πρόταση και νομίζω ότι ο μπαμπάς μου δεν το έχει αναφέρει στη μητέρα μου.

Εγώ ήθελα να το περάσω μόνος αυτό. Από τη στιγμή που μπήκα στην ακαδημία, ο στόχος μου ήταν να βρεθώ στην πρώτη ομάδα, να τα καταφέρω. Οπότε, ποτέ δεν σκέφτηκα ότι μου λείπουν οι γονείς. Ήμουν πολύ συνειδητοποιημένος».

Για την παρουσία του στην πρώτη ομάδα: «Εντάχθηκα στην πρώτη ομάδα για προπονήσεις αρχικά, πήγα στην προετοιμασία, και από εκεί και πέρα πήγα στην πρώτη ομάδα, όπου έπαιξα κιόλας. Έπαιξα δύο χρόνια, μετά ήρθε η Βόλφσμπουργκ και τώρα στη Ρόμα.

Είχα παίξει δύο γεμάτες χρονιές στον ΠΑΟΚ, μία μεγάλη ομάδα, με πίεση. Κατακτήσαμε πρωτάθλημα, χάσαμε τελικούς, ήμουν γεμάτος και ένιωθα έτοιμος για το επόμενο βήμα».

Για την ομάδα στην οποία θα ήθελε να αγωνιστεί, εάν επέστρεφε στην Ελλάδα: «Εννοείται θα ήθελα στον ΠΑΟΚ. Σαν αθλητής ποτέ δεν ξέρεις τι σου επιφυλάσσει το μέλλον, αλλά σίγουρα στον ΠΑΟΚ, γιατί έχω περάσει πολύ όμορφες στιγμές εκεί και με μεγάλωσε ο ΠΑΟΚ. Μου έδειξε τον δρόμο για να γίνω επαγγελματίας».