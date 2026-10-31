Αυξημένη πίεση έχει ο Λουτσιάνο Σπαλέτι στην Γιουβέντους, με το παιχνίδι απέναντι στη Νάπολι να θεωρείται κρίσιμο για την παραμονή του στην τεχνική ηγεσία της «Μεγάλης Κυρίας».

Οι «μπιανκονέρι» έχουν τρεις ήττες στις πρώτες εννέα αγωνιστικές του πρωταθλήματος, απέχουν ήδη 11 βαθμούς από την κορυφή και έτσι ένα ακόμη αρνητικό αποτέλεσμα ενδέχεται να οδηγήσει τη διοίκηση στην απόφαση για αλλαγή στην τεχνική ηγεσία.

Εάν συμβεί αυτό, τότε σύμφωνα με το FootMercato, ο Ντιντιέ Ντεσάν είναι στην πρώτη γραμμή των υποψηφίων για τη διαδοχή του Σπαλέτι.

Ο 58χρονος τεχνικός παραμένει χωρίς ομάδα μετά την αποχώρησή του από την Εθνική Γαλλίας, με το δημοσίευμα να αναφέρει ότι η Γιουβέντους ετοιμάζεται να του κάνει πρόταση.

Ο Γάλλος ως ποδοσφαιριστής με την φανέλα της Γιουβέντους κατέκτησε, μεταξύ άλλων, τρία πρωταθλήματα Ιταλίας και το Champions League του 1996.