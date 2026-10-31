Ο Παναγιώτης Φασούλας μιλώντας στην εκπομπή «10 με τόνο» του ΕΡΤnews, επιβεβαίωσε την υποψηφιότητά του για την προεδρία της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, τονίζοντας ωστόσο, ότι δεν αποτελεί αυτοσκοπό για τον ίδιο η ανάληψη της συγκεκριμένης θέσης.

Παράλληλα ανέφερε πως θα στήριζε ακόμη και την υποψηφιότητα του Παναγιώτη Γιαννάκη ή άλλου προσώπου με το οποίο υπάρχει συμφωνία στις βασικές κατευθύνσεις για την επόμενη ημέρα του ελληνικού μπάσκετ.

«Δεν είναι η κάψα μου να γίνω πρόεδρος. Αν εμφανιστεί κάποιος με τον οποίο συμφωνούμε σε βασικά πράγματα για το μπάσκετ και θέλει να είναι πρόεδρος, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Αυτό που με ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή είναι πώς θα ξαναδώσουμε στο μπάσκετ την αισιοδοξία και την καθαρότητα που όλοι πιστεύαμε ότι υπήρχε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Παναγιώτης Φασούλας παράλληλα άσκησε έντονη κριτική στην προηγούμενη διοίκηση της ΕΟΚ υπό τον Βαγγέλη Λιόλιο, υποστηρίζοντας ότι τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου δεν διαφοροποιήθηκαν από τις επιλογές του προέδρου.

Σε ό,τι αφορά την επόμενη ημέρα της Ομοσπονδίας, ο Παναγιώτης Φασούλας υποστήριξε ότι τα πρόσωπα που συμμετείχαν στην προηγούμενη διοίκηση δεν θα πρέπει να έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στη νέα διοικητική προσπάθεια, καθώς, κατά την άποψή του, γνώριζαν ή όφειλαν να γνωρίζουν όσα συνέβαιναν.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη διαιτησία, την οποία χαρακτήρισε ένα από τα βασικά ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν. «Θα υπάρχει απόλυτη διαφάνεια στις αξιολογήσεις των διαιτητών και στις ποινές τους. Θα ξέρουν όλοι τι έχει γίνει αμέσως μόλις τελειώσει το παιχνίδι. Οι διαιτητές θα καλούνται να παίζουν για τον εαυτό τους, εφόσον θέλουν να συνεχίσουν να σφυρίζουν», σημείωσε.

Αναφερόμενος, μάλιστα, στην αντιπαράθεση μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού, αλλά και στις αιτιάσεις περί οπαδικών ή συλλογικών εξαρτήσεων γύρω από τις διοικητικές εξελίξεις, απέρριψε κατηγορηματικά το ενδεχόμενο η δική του υποψηφιότητα να εξυπηρετεί τα συμφέροντα κάποιας ομάδας.

«Δεν υπάρχει Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός. Δεν υπάρχει μόνο αυτή η αντιπαράθεση. Είναι η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ, ο Άρης. Είναι πέντε ομάδες αυτή τη στιγμή που διεκδικούν τον τίτλο. Ποιος μπορεί να σταθεί υποστηρίζοντας τη μία ή την άλλη ομάδα; Δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο», ανέφερε.

Ο Παναγιώτης Φασούλας αποκάλυψε ότι έχει ήδη επικοινωνήσει με τον Παναγιώτη Γιαννάκη, στον οποίο μάλιστα πρότεινε να αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο στη νέα προσπάθεια για την Ομοσπονδία.

Όπως είπε, θα στήριζε χωρίς δεύτερη σκέψη μια ενδεχόμενη υποψηφιότητα του Γιαννάκη για την προεδρία, καθώς, όπως εκτίμησε, οι δύο πλευρές συμφωνούν στις βασικές προτεραιότητες για το ελληνικό μπάσκετ.

Παράλληλα, αναφέρθηκε με θετικά λόγια στον Γιώργο Πρίντεζη και τον Λάζαρο Παπαδόπουλο, εκφράζοντας την εκτίμησή του προς τους δύο πρώην διεθνείς καλαθοσφαιριστές και αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο συμμετοχής τους στη νέα προσπάθεια.

«Αν θέλουν να εμπλακούν, πολύ μεγάλη χαρά. Εκτιμώ τον Γιώργο Πρίντεζη, εκτιμώ τον Λάζαρο», ανέφερε, απορρίπτοντας την εικόνα μιας αντιπαράθεσης μεταξύ πρώην αθλητών για το ποιος θα ηγηθεί της επόμενης ημέρας.