Το σοκ στον Ολυμπιακό είναι μεγάλο από τον σοβαρό τραυματισμό του Γιάν Μοντέρο, ο οποίος θα παραμείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για τους επόμενους έξι μήνες.

Η απώλεια του Δομινικανού γκαρντ αφήνει ένα μεγάλο κενό στην περιφέρεια των Πειραιωτών, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να αναφέρει μετά την αναμέτρηση με τη Μιλάνο πως οι «ερυθρόλευκοι» έχουν βγει ήδη στην αγορά για τον αντικαταστάτη του.

Μια από τις περιπτώσεις που εξετάζονται από τους Πειραιώτες φαίνεται πως είναι ο Κίλιαν Χέιζ, ο οποίος βρίσκεται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ προκειμένου να κάνει το βήμα στην Ευρώπη.

Σύμφωνα λοιπόν με δημοσιεύματα από το Ισραήλ, οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν να εκμεταλλευτούν το γεγονός πως δεν έχει έρθει σε συμφωνία ο παίκτης με την Μακάμπι και να κάνουν δικό τους τον Γάλλο γκαρντ για να καλύψουν το κενό.

אולימפיאקוס מעוניינת בקיליאן הייז @IsraelHayomHeb 🔽 — Tomer Givati (@givati_tomer) October 31, 2026

Η καριέρα του Κίλιαν Χέιζ

Ο 23χρονος Γάλλος γκαρντ, την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε αρχικά για 19 παιχνίδια στη G League με τη θυγατρική ομάδα των Κλίβελαντ Καβαλίερς, έχοντας μέσο όρο 22.4 πόντους, 4.1 ριμπάουντ, 8.4 ασίστ και 1.6 κλεψίματα ανά αγώνα.

Οι επιδόσεις του αυτές του εξασφάλισαν ένα συμβόλαιο με τους Σακραμέντο Κινγκς όπου σε 23 παιχνίδια και με 17.7 λεπτά συμμετοχής ανά αγώνα, είχε 5.5 πόντους, 2.3 ριμπάουντ και 3.5 ασίστ.

Τη σεζόν 2024/25, το πέρασε στη G-League με τη θυγατρική των Νετς, έχοντας κατά μέσο όρο 20.8 πόντους, 7.6 ασίστ και 2.2 κλεψίματα.

Από το 2020, μέχρι και το 2024 βρισκόταν στο Ντιτρόιτ και τους Πίστονς. Εκεί είχε μια ικανοποιητική παρουσία, με την καλύτερή του χρονιά να είναι εκείνη του 2022/2023, όπου είχε κατά μέσο όρο 10.3 πόντους, 2.9 ριμπάουντ και 6.9 ασίστ κατά μέσο όρο.

Συνολικά στην καριέρα του στο ΝΒΑ, είχε κατά μέσο όρο, 7.9 πόντους, 2.9 ριμπάουντ, 5 ασίστ και 1.1 κλεψίματα, ανά 25.3 λεπτά αγωνιστικής δράσης σε 239 παιχνίδια σε Πίστονς, Νετς και Κινγκς.