Ο Τόμας Σατοράνσκι είχε έναν σοβαρό τραυματισμό μετά από άσχημη πτώση στο παιχνίδι ανάμεσα στη Ντουμπάι και την Χάποελ Τελ Αβίβ στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής της EuroLeague.

Ο Τσέχος γκαρντ μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο για τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και παραμένει υπό επιτήρηση, με την ομάδα του να μην έχει εκδώσει ακόμα επίσημη ανακοίνωση για τη σοβαρότητα της κατάστασής του.

Ο ίδιος ωστόσο θέλησε να ηρεμήσει τους φιλάθλους, στέλνοντας το πρώτο του μήνυμα μέσα από το νοσοκομείο.

«Γεια σε όλους, ήθελα να αφιερώσω λίγο χρόνο για να ευχαριστήσω τον καθένα ξεχωριστά για όλα τα μηνύματα, τη στήριξη και το ενδιαφέρον. Ένα πολύ ξεχωριστό ευχαριστώ στην Dubai Basketball Club, τους παίκτες και το επιτελείο της, για την άμεση αντίδραση και τη βοήθεια που μου προσέφεραν.

Είμαι πραγματικά ευγνώμων. Ένα μεγάλο ευχαριστώ επίσης στους συμπαίκτες μου, το επαγγελματικό επιτελείο και όλους τους ανθρώπους της Χάποελ για όλη τη στήριξη και τη βοήθεια. Ήταν σίγουρα μια τρομακτική στιγμή, αλλά τώρα νιώθω πολύ καλύτερα. Ελπίζω να επιστρέψω στο γήπεδο το συντομότερο δυνατό», ανέφερε στα social media ο Σατοράνσκι.