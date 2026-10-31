Το Πρωτάθλημα Ψυχικής Υγείας για 6η συνεχόμενη χρονιά είναι έτοιμο να προσφέρει ξανά έντονες συγκινήσεις.

Από τις 2 έως τις 4 Νοεμβρίου, οκτώ ομάδες από δομές ψυχικής υγείας θα συμμετάσχουν στην τελική φάση και θα διεκδικήσουν τον τίτλο του Πρωταθλητή 2026, αναδεικνύοντας τη δυναμική του ποδοσφαίρου ως μέσου συμπερίληψης, συνεργασίας και κοινωνικής σύνδεσης.

Το Πρωτάθλημα Ψυχικής Υγείας αποτελεί μια ακόμη ευκαιρία να αναδειχθεί ο κοινωνικός ρόλος του ποδοσφαίρου και η δυναμική του να δημιουργεί ίσες ευκαιρίες συμμετοχής για όλους.

Η διοργάνωση αποτελεί ουσιαστική πρωτοβουλία για την ενίσχυση της κοινωνικής συμπερίληψης των ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας μέσω του αθλητισμού.

Άνθρωποι από διαφορετικές δομές και περιοχές συναντιούνται σε μια κοινή αθλητική εμπειρία, επιβεβαιώνοντας ότι η αξία του παιχνιδιού ξεπερνά το αποτέλεσμα και αποτυπώνεται στην ομαδικότητα και στις σχέσεις που αναπτύσσονται.

Με αυτή τη φιλοσοφία, η Διεύθυνση Στρατηγικής Ανάπτυξης της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (ΕΠΟ), μέσω του προγράμματος Football is a Road to Life, διοργανώνει σε συνεργασία με την τον φορέα ΚΣΔΕΟ ΕΔΡΑ το 6ο Πρωτάθλημα Ψυχικής Υγείας, η τελική φάση του οποίου διεξάγεται στο Δημοτικό Στάδιο Τραχώνων Αλίμου.

Η διαδρομή προς την τελική φάση

Η φετινή διοργάνωση ξεκίνησε με δύο προκριματικές φάσεις, στην Αθήνα και τη Λάρισα, στις 2 και 3 Ιουνίου 2026 αντίστοιχα, με τη συμμετοχή δομών ψυχικής υγείας από την Αττική, τη Στερεά Ελλάδα, τη Θεσσαλία και τη Θεσσαλονίκη.

Στην προκριματική φάση της Αθήνας συμμετείχαν 14 μονάδες υγείας, με συνολικά 59 παίκτες, ενώ στη Λάρισα έλαβαν μέρος οκτώ μονάδες υγείας, με συνολικά 49 παίκτες.

Στην τελική φάση θα συμμετάσχουν οκτώ ομάδες, εκπροσωπώντας φορείς και δομές από την Λάρισα, τον Βόλο, την Θεσσαλονίκη, την Λαμία, την Αθήνα, την Χαλκίδα, την Ερέτρια, την Πεντέλη και την Άμφισσα.

Πρόκειται για τις ομάδες των Θ.Ε.Ψ.Υ.Π.Α., ΔΙΟΔΟΣ, Ε.Ψ.Υ.Κ.Α., Γ.Ν. Λάρισας – Ξενώνας Αργίσα σε συνεργασία με το Οικοτροφείο ΕΠΑΨΥ Λαμίας, ΕΠΑΨΥ Δομές Αθήνας – Χαλκίδας – Ερέτριας – Πεντέλης, ΙΑΣΙΣ Αθήνας, ΑΜΚΕ ΑΓΚΑΛΙΑ και Ε.Κ.Ψ. Σακελλαρόπουλος.

Το πρόγραμμα της τελικής φάσης

Η αυλαία της τελικής φάσης θα ανοίξει τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου, στις 19:30, με την κλήρωση των ομίλων, η οποία θα πραγματοποιηθεί στη Γλυφάδα.

Την Τρίτη 3 Νοεμβρίου, από τις 09:00 έως τις 13:30, θα διεξαχθούν οι αγώνες των ομίλων στο Δημοτικό Στάδιο Τραχώνων Αλίμου.

Η διοργάνωση θα κορυφωθεί την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου, με τους αγώνες κατάταξης, τους ημιτελικούς και τον μεγάλο τελικό, ο οποίος έχει προγραμματιστεί για τις 13:00, στο ίδιο γήπεδο. Εκεί θα αναδειχθεί η πρωταθλήτρια ομάδα του 2026.

Μάλιστα, ο Δήμος Αλίμου παραχώρησε δωρεάν το Δημοτικό Στάδιο Τραχώνων για τις ανάγκες της διοργάνωσης, συμβάλλοντας στην υλοποίηση αυτής της σημαντικής πρωτοβουλίας.