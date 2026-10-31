Ο Κωνσταντίνος Μαυροπάνος παραμένει στην μεταγραφική λίστα της Μπεσίκτας ενόψει του Ιανουαρίου με την Τουρκική ομάδα να έχει πραγματοποιήσει τις πρώτες επαφές με τη Γουέστ Χαμ, προκειμένου να διερευνήσει τις προθέσεις της.

Σύμφωνα με την «Fanatik», η Μπεσίκτας θα χρειαστεί να καταθέσει μια ιδιαίτερα δελεαστική οικονομική πρόταση, ικανή να πείσει τόσο την Αγγλική ομάδα όσο και τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή, για να επέλθει συμφωνία.

Ο Μαυροπάνος αποτελεί σημαντικό κομμάτι των αγωνιστικών πλάνων της Γουέστ Χαμ η οποία διεκδικεί την επιστροφή της στην Premier League.

Ο Έλληνας κεντρικός αμυντικός έχει συμβόλαιο με την Αγγλική ομάδα μέχρι το καλοκαίρι του 2028 και την φετινή σεζόν σε 11 συμμετοχές έχει σημειώσει πέντε γκολ.