Ο Ολυμπιακός προσπαθεί να συνέλθει από το σοκ με τον Γιαν Μοντέρο, το οποίο πιθανότατα θα τον βγάλει στην αγορά για μεταγραφή. Κάτι λογικό από τη στιγμή που ο Δομινικανός θα μείνει εκτός δράσης για έξι μήνες μετά το χειρουργείο που έκανε στον μηνίσκο.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα θα ψάξει για λύσεις τόσο στην αγορά της Ευρώπης όσο και στο NBA, τσεκάροντας τους παίκτες που κόβονται από το ρόστερ των ομάδων στην κορυφαία Λίγκα του πλανήτη. Και ήδη στη λίστα υπάρχει κυκλωμένο ένα πολύ καλό όνομα παίκτη.

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