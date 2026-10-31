Ο Χάρι Κέιν εξακολουθεί να μην έχει συνειδητοποιήσει ακόμα το μέγεθος της επιτυχίας του, με την κατάκτηση της Χρυσής Μπάλας.

Ο Άγγλος επιθετικός της Μπάγερν Μονάχου μίλησε στο «France Football» για τη σπουδαία διάκριση, αλλά και για τα συναισθήματά του τη στιγμή της ανακοίνωσης του νικητή.

«Δεν νομίζω ότι έχω καταλάβει πλήρως τι συνέβη. Ακόμη προσπαθώ. Για να είμαι ειλικρινής, είναι δύσκολο να αντιληφθείς τη σημασία ενός τέτοιου βραβείου όσο παραμένεις ενεργός ποδοσφαιριστής. Βλέπεις τον Κριστιάνο Ρονάλντο, τον Λιονέλ Μέσι και τους μεγάλους αστέρες του παρελθόντος και τότε καταλαβαίνεις τι πραγματικά σημαίνει αυτή η διάκριση», ανέφερε αρχικά και πρόσθεσε:

«Ήμουν πραγματικά αγχωμένος. Η καρδιά μου χτυπούσε πολύ δυνατά. Είναι διαφορετική η πίεση από αυτή που αισθάνεσαι πριν από ένα μεγάλο παιχνίδι, όταν γνωρίζεις ότι ένα γκολ σου μπορεί να αλλάξει τα πάντα.

Όταν ο Ρονάλντο ανακοίνωσε τον νικητή, ένιωσα να φεύγει όλη η ένταση των προηγούμενων 20 λεπτών. Μόλις άκουσα το όνομά μου, αισθάνθηκα τα πάντα ταυτόχρονα. Ανακούφιση, χαρά. Δεν ήξερα πώς να αντιδράσω. Δεν είχα νιώσει ποτέ ξανά κάτι παρόμοιο», κατέληξε ο Άγγλος φορ.