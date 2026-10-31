Με την διεξαγωγή της 9ης αγωνιστικής συνεχίζεται σήμερα η Premier League, με το ενδιαφέρον να βρίσκεται στο Λονδίνο, εκεί όπου η Τσέλσι θα υποδεχθεί την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.
Για τις δύο ομάδες η νίκη είναι μονόδρομος, καθώς δεν έχουν περιθώρια για νέα βαθμολογική απώλεια. Η Τσέλσι προέρχεται από ήττα με 2-0 από την Τότεναμ, ενώ η ομάδα του Μάντσεστερ είναι για 8 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις χωρίς νίκη.
Από εκεί και πέρα, στα υπόλοιπα ματς της ημέρας, η Κόβεντρι θα υποδεχθεί την Σάντερλαντ, η Σίτι την Μπράιτον, η Μπόρνμουθ τη Λιντς, η Μπρέντφορντ τη Νότιγχαμ, η Χαλ την Ίπσουιτς, η Τότεναμ την Κρίσταλ Πάλας και η Άστον Βίλα την Φολύλαμ.
Αναλυτικά το πρόγραμμα της 9ης αγωνιστικής:
Σάββατο 31 Οκτωβρίου
Τσέλσι-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (14:30)
Κόβεντρι-Σάντερλαντ (17:00)
Μάντσεστερ Σίτι-Μπράιτον (17:00)
Μπόρνμουθ-Λιντς (17:00)
Μπρέντφορντ-Νότιγχαμ Φόρεστ (17:00)
Χαλ-Ίπσουιτς (17:00)
Τότεναμ-Κρίσταλ Πάλας (19:30)
Άστον Βίλα-Φούλαμ (22:00)
Κυριακή 1 Νοεμβρίου
Λίβερπουλ-Άρσεναλ (18:30)
Δευτέρα 2 Νοεμβρίου
Νιουκάστλ-Έβερτον (22:00)