Με την διεξαγωγή της 9ης αγωνιστικής συνεχίζεται σήμερα η Premier League, με το ενδιαφέρον να βρίσκεται στο Λονδίνο, εκεί όπου η Τσέλσι θα υποδεχθεί την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Για τις δύο ομάδες η νίκη είναι μονόδρομος, καθώς δεν έχουν περιθώρια για νέα βαθμολογική απώλεια. Η Τσέλσι προέρχεται από ήττα με 2-0 από την Τότεναμ, ενώ η ομάδα του Μάντσεστερ είναι για 8 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις χωρίς νίκη.

Από εκεί και πέρα, στα υπόλοιπα ματς της ημέρας, η Κόβεντρι θα υποδεχθεί την Σάντερλαντ, η Σίτι την Μπράιτον, η Μπόρνμουθ τη Λιντς, η Μπρέντφορντ τη Νότιγχαμ, η Χαλ την Ίπσουιτς, η Τότεναμ την Κρίσταλ Πάλας και η Άστον Βίλα την Φολύλαμ.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 9ης αγωνιστικής:

Σάββατο 31 Οκτωβρίου

Τσέλσι-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (14:30)

Κόβεντρι-Σάντερλαντ (17:00)

Μάντσεστερ Σίτι-Μπράιτον (17:00)

Μπόρνμουθ-Λιντς (17:00)

Μπρέντφορντ-Νότιγχαμ Φόρεστ (17:00)

Χαλ-Ίπσουιτς (17:00)

Τότεναμ-Κρίσταλ Πάλας (19:30)

Άστον Βίλα-Φούλαμ (22:00)

Κυριακή 1 Νοεμβρίου

Λίβερπουλ-Άρσεναλ (18:30)

Δευτέρα 2 Νοεμβρίου

Νιουκάστλ-Έβερτον (22:00)