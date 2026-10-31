Κάθε συζήτηση για ποδόσφαιρο απαγόρευσε η Μπάγερν Μονάχου στον Βενσάν Κομπανί με εντολή στους συνεργάτες του να επικεντρωθεί αποκλειστικά στην ανάρρωσή του.

Ο 40χρονος προπονητής παραμένει υπό ιατρική παρακολούθηση μετά την κατάρρευσή του στο προπονητικό κέντρο της ομάδας πριν από μία εβδομάδα και ακολουθεί φαρμακευτική αγωγή για ερεθισμό των μηνίγγων, με τους γιατρούς να του έχουν συστήσει απόλυτη ξεκούραση στο σπίτι.

Η Μπάγερν αντιμετωπίζει την κατάσταση με ιδιαίτερη σοβαρότητα και έχει δώσει σαφείς οδηγίες στους ανθρώπους που βρίσκονται κοντά στον Κομπανί. Μάλιστα ο υπηρεσιακός προπονητής Άαρον Ντανκς δήλωσε πως δεν επιτρέπεται να συζητά μαζί του για τακτική, αναλύσεις αγώνων ή επιλογές ενδεκάδας.

«Όχι, απολύτως όχι. Δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση. Παίρνουμε την κατάσταση πολύ σοβαρά», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ντανκς και πρόσθεσε:

«Έχω σαφή οδηγία από τον Μαξ Έμπερλ και τον Κρίστοφ Φρόιντ να μην εμπλακώ καν σε τέτοιου είδους συζητήσεις και να μην απασχολούμε τον Βινς με οτιδήποτε άλλο πέρα από την υγεία του και τον χρόνο με την οικογένειά του».