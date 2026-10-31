Με το μεγάλο Πειραιώτικο ντέρμπι μεταξύ του Ολυμπιακού και του Εθνικού στο Παπαστράτειο (17:30) κάνει πρεμιέρα το Champions League του πόλο των Γυναικών.

Οι δύο ομάδες κληρώθηκαν στον ίδιο όμιλο και καλούνται να διεκδικήσουν την πρόκριση στην επόμενη φάση της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.

Ο Ολυμπιακός, που κατέκτησε το τρόπαιο την περασμένη σεζόν, θέλει να υπερασπιστεί τον ευρωπαϊκό του τίτλο και να φτάσει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στην κορυφή. Από την άλλη πλευρά, ο Εθνικός φιλοδοξεί να πραγματοποιήσει μια ανταγωνιστική πορεία.

Οι δύο ομάδες έχουν ήδη αναμετρηθεί μία φορά τη φετινή σεζόν, στις 17 Οκτωβρίου, για τη Water Polo League Γυναικών, με τον Ολυμπιακό να επικρατεί με 13-10.

Οι «ερυθρόλευκες» βρίσκονται στην πρώτη θέση με 18 βαθμούς και χωρίς ήττα, ενώ ο Εθνικός είναι πέμπτος με 12 βαθμούς.

Για τον ίδιο όμιλο, σήμερα η Ισπανική Τεράσα θα αντιμετωπίσει την Ιταλική Οριζόντε.