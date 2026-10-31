Με το μεγάλο ντέρμπι των «αιωνίων» Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού στα Καμίνια ανοίγει σήμερα η αυλαία της 5ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος μπάσκετ γυναικών.

Οι «ερυθρόλευκες» που βρίσκονται στο 3-1 θέλουν τη νίκη για να πλησιάσουν στην κορυφή, ενώ οι «πράσινες» που έχουν ρεκόρ 4-0 θέλουν το «διπλό», για να συνεχίσουν να είναι στην πρώτη θέση.

Στο άλλο ματς της ημέρας, ο Αθηναϊκός, ο οποίος βρίσκεται στην πρώτη θέση με επίσης 4-0 νίκες θα υποδεχτεί στο κλειστό της Εργάνης τον Κρόνο.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής:

Σάββατο 31 Οκτωβρίου

Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός (14:30)

Αθηναϊκός-Κρόνος (17:00)

Κυριακή 1 Νοεμβρίου

ΑΚ Καβάλας-Πανσερραϊκός (12:30)

Πρωτέας Βούλας-ΠΑΟΚ (16:00)

ΠΑΣ Γιάννινα-Αμύντας (17:00)

Παναθλητικός-Άρης (19:00)