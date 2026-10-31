Με το μεγάλο ντέρμπι των «αιωνίων» Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού στα Καμίνια ανοίγει σήμερα η αυλαία της 5ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος μπάσκετ γυναικών.
Οι «ερυθρόλευκες» που βρίσκονται στο 3-1 θέλουν τη νίκη για να πλησιάσουν στην κορυφή, ενώ οι «πράσινες» που έχουν ρεκόρ 4-0 θέλουν το «διπλό», για να συνεχίσουν να είναι στην πρώτη θέση.
Στο άλλο ματς της ημέρας, ο Αθηναϊκός, ο οποίος βρίσκεται στην πρώτη θέση με επίσης 4-0 νίκες θα υποδεχτεί στο κλειστό της Εργάνης τον Κρόνο.
Αναλυτικά το πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής:
Σάββατο 31 Οκτωβρίου
Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός (14:30)
Αθηναϊκός-Κρόνος (17:00)
Κυριακή 1 Νοεμβρίου
ΑΚ Καβάλας-Πανσερραϊκός (12:30)
Πρωτέας Βούλας-ΠΑΟΚ (16:00)
ΠΑΣ Γιάννινα-Αμύντας (17:00)
Παναθλητικός-Άρης (19:00)