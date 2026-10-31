Με πέντε αναμετρήσεις ανοίγει σήμερα η αυλαία της 5ης αγωνιστικής της Basket League, με τα βλέμματα να είναι στο Ιβανώφειο εκεί όπου ο Ηρακλής θα υποδεχθεί τον ΠΑΟΚ.

Ο «γηραιός» είναι στην ενδέκατη θέση με πέντε βαθμούς, ενώ οι «ασπρόμαυροι» στην κορυφή της βαθμολογίας με οκτώ βαθμούς και θέλουν με νίκη να παραμείνουν εκεί. Η παράδοση είναι υπέρ του ΠΑΟΚ ο οποίος μετράει 68 νίκες έναντι 38 των «κυανόλευκων».

Από εκεί και πέρα, την αγωνιστική θα ανοίξει η αναμέτρηση του Βίκου Ιωαννίνων με την ΑΕΚ. Οι γηπεδούχοι βρίσκονται στην 14η θέση με τέσσερις βαθμούς, ενώ η Ένωση στην όγδοη θέση με πέντε βαθμούς.

Η Καρδίτσα θα φιλοξενήσει τον Κολοσσό, με τους γηπεδούχους να είναι στην έκτη θέση με έξι βαθμούς, ενώ η ομάδα της Ρόδου στην έβδομη θέση με επίσης έξι βαθμούς.

Η Μύκονος θα αναμετρηθεί τη Δόξα Λευκάδας. Η Μύκονος είναι στη δωδέκατη θέση με πέντε βαθμούς και οι φιλοξενούμενοι με τους ίδιους βαθμούς στην ένατη θέση του βαθμολογικού πίνακα.

Τέλος, το Μαρούσι θα παίξει τον Προμηθέα στο κλειστό του Αγίου Θωμά. Οι γηπεδούχοι βρίσκονται στη 13η θέση με τέσσερις βαθμούς, ενώ οι φιλοξενούμενοι βρίσκονται στη δέκατη θέση με πέντε βαθμούς.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής:

Σάββατο 31 Οκτωβρίου

Βίκος Ιωαννίνων-ΑΕΚ (15:00)

Καρδίτσα-Κολοσσός (16:00)

Μύκονος-Δόξα Λευκάδας (16:00)

Μαρούσι-Προμηθέας (17:00)

Ηρακλής-ΠΑΟΚ (17:30)

Κυριακή 1 Νοεμβρίου

Ολυμπιακός-Περιστέρι (13:00)

Άρης-Παναθηναϊκός (17:00)