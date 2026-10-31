Με δύο ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις συνεχίζεται σήμερα το πρόγραμμα της 9ης αγωνιστικής της Super League 2.

Στον Βόλο η τοπική Νίκη θα υποδεχθεί την Αναγέννηση Καρδίτσας με τις δύο ομάδες να ισοβαθμούν στην πέμπτη θέση της βαθμολογίας με 11 βαθμούς.

Στο άλλο ματς της ημέρας στην Χρυσούπολη ο Νέστος θα φιλοξενήσει τον Πανθρακικό. Οι γηπεδούχοι είναι στην 12η θέση με 8 βαθμούς, ενώ η ομάδα της Κομοτηνής στην 8η με 10 βαθμούς.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 9ης αγωνιστικής:

Σάββατο 31 Οκτωβρίου

Νίκη Βόλου – Αναγέννηση Καρδίτσας (14:45, ΕΡΤ2 Σπορ)

Νέστος Χρυσούπολης – Πανθρακικός (15:00, YouTube SL2)

Κυριακή 1 Νοεμβρίου

ΑΕΛ – Ολυμπιακός Β’ (12:30, ΕΡΤ2 Σπορ)

Ελλάς Σύρου – Athens Kallithea (13:00)

Πανιώνιος – Πανσερραϊκός (14:45, ΕΡΤ2 Σπορ)

ΠΑΟΚ Β’ – Ζάκυνθος (15:00)

Αστέρας AKTOR Β’ – Πύργος (15:00)

Δευτέρα 2 Νοεμβρίου

Μαρκό – Απόλλων Καλαμαριάς (15:00, YouTube SL2)