Με την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Κηφισιά στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας ανοίγει σήμερα η αυλαία της 9ης αγωνιστικής της Super League.

ΚΗΦΙΣΙΑ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

19:00 MAGENTA SPORT 1

Η Κηφισιά βρίσκεται στην έβδομη θέση της βαθμολογίας με 11 βαθμούς και προέρχεται από μεγάλη νίκη επί του Ηρακλή στο Καυτανζόγλειο με 3-2. Ο Σεμπαστιάν Λέτο δεν μπορεί να υπολογίζει στις υπηρεσίες των Δοϊρανλή, Γιαγκέ και Ντε Λουίς. Αντίθετα επιστρέφει ο Κούσουλος.

Στην αποστολή της Κηφισιάς για την αποψινή αναμέτρηση βρίσκονται οι: Αναγνωστόπουλος, Ραμίρεζ, Αποστολάκης, Πέτκοφ, Καλοσκάμης, Αμπάντα, Βαν Άιμα, Πολυκράτης, Ούγκο Σόουζα, Ζολιμπουά, Μάνσο, Πόμπο, Μπένι, Ρουκουνάκης, Κούσουλος, Μαγγανάς, Αντόνισε, Θεοδωρίδης, Ζέρσον Σόουζα, Εμπουλά, Κυριόπουλος, Σαγκάλ και Χριστόπουλος

Ο Ολυμπιακός από την άλλη είναι στην δεύτερη θέση της βαθμολογίας με 19 βαθμούς, δύο λιγότερους από τον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό και θέλει με νίκη απόψε να πιάσει έστω και προσωρινά κορυφή και να περιμένει το αποτέλεσμα του αυριανού ντέρμπι του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ.

Παράλληλα θέλει να αυξήσει στους 9 αγώνες το νικηφόρο σερί του σε όλες τις διοργανώσεις και στη συνέχεια με καλή ψυχολογία να επικεντρωθεί στον αγώνα με την Ρεν που ακολουθεί για την 4η αγωνιστική του Europa League.

Ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ έχει όλους τους ποδοσφαιριστές του διαθέσιμους καθώς δεν υπάρχουν προβλήματα τραυματισμών, επιλέγοντας να αφήσει εκτός αποστολής τον Σιπιόνι και Κλέιτον.

Στην αποστολή του Ολυμπιακού βρίσκονται οι: Ορτέγκα, Πόποβιτς, Στουρνάρας, Σάλιακας, Σμαΐλοβιτς, Πιρόλα, Κάρμο, Πέντερσεν, Ρέτσος, Ονιεμαέτσι, Τικνιζιάν, Φορτούνης, Σα, Μάρτινς, Πουέρτα, Μπέιλι, Φρόιλερ, Τσικίνιο, Έσε, Ρόκα, Γιάρεμτσουκ, Ζότα Σίλβα, Γκονζάλες και Μουαντιλματζί.