Δύο δωδεκάλεπτα ήταν αρκετά για να πάρει το Μαϊάμι την κατάσταση στα χέρια του και να μετατρέψει το προβάδισμα της Ιντιάνα σε μια άνετη επικράτηση. Οι Χιτ κυριάρχησαν στο διάστημα ανάμεσα στη δεύτερη και την τρίτη περίοδο, βρίσκοντας τις λύσεις που χρειάζονταν για να επιβάλουν τον ρυθμό τους και να φτάσουν με ασφάλεια στο πρώτο θετικό αποτέλεσμα της πορείας τους στο φετινό NBA Cup.

Κεντρικό πρόσωπο στη νίκη με 145-125 επί των Πέισερς ήταν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο οποίος έφτασε για δεύτερη φορά μέσα στη σεζόν σε triple-double. Ο Έλληνας άσος συνδύασε την αποτελεσματικότητα στο σκοράρισμα με την κυριαρχία στα ριμπάουντ και τη δημιουργία, ολοκληρώνοντας μια γεμάτη εμφάνιση σε 31 λεπτά παρουσίας στο παρκέ.

Ο απολογισμός του περιλάμβανε 31 πόντους, 17 ριμπάουντ, 10 ασίστ και μία τάπα. Παράλληλα, διατήρησε υψηλά ποσοστά ευστοχίας, καθώς τελείωσε το παιχνίδι με 12/16 δίποντα, 1/2 τρίποντα και 4/6 από τη γραμμή των ελευθέρων βολών.

Στο πλευρό του βρέθηκαν ο Μπαμ Αντεμπάγιο και ο Κλέι Τόμπσον, οι οποίοι σημείωσαν 27 και 25 πόντους αντίστοιχα, προσφέροντας καθοριστική βοήθεια ώστε οι Χιτ να δώσουν συνέχεια στις επιτυχίες τους και να κατακτήσουν δεύτερη διαδοχική νίκη.

Το ξεκίνημα της αναμέτρησης, πάντως, ανήκε στους φιλοξενούμενους. Η Ιντιάνα μπήκε με μεγαλύτερη ορμή, βρήκε αρκετές επιθετικές λύσεις και στο τέλος της πρώτης περιόδου είχε εξασφαλίσει προβάδισμα έξι πόντων, με το σκορ στο 42-36.

Η συνέχεια έφερε διαφορετική εικόνα στο παιχνίδι. Το Μαϊάμι βελτίωσε την παρουσία του, περιόρισε την παραγωγικότητα των Πέισερς και άρχισε να ανακτά τον έλεγχο. Το επιμέρους 32-19 του δεύτερου δωδεκαλέπτου επέτρεψε στους γηπεδούχους να ανατρέψουν την κατάσταση και να κλείσουν το πρώτο ημίχρονο μπροστά με 68-61.

Η επιστροφή από τα αποδυτήρια δεν ανέκοψε τη δυναμική των Χιτ. Με επιμέρους 35-27 στην τρίτη περίοδο, η απόσταση μεγάλωσε ακόμη περισσότερο και έφτασε στους 15 πόντους, με το 103-88 να αποτυπώνει πλέον την υπεροχή τους.

Στις δύο αυτές περιόδους το συνολικό σκορ ήταν 67-46 υπέρ του Μαϊάμι, ένα διάστημα που αποδείχθηκε καθοριστικό για την εξέλιξη της αναμέτρησης και έδωσε στους γηπεδούχους ξεκάθαρο προβάδισμα νίκης.

Στο τελευταίο δωδεκάλεπτο η ομάδα του Έρικ Σποέλστρα συνέχισε να διαχειρίζεται με άνεση τη διαφορά. Ο προπονητής των Χιτ είχε έτσι τη δυνατότητα να ξεκουράσει τους βασικούς του και να χρησιμοποιήσει τους αναπληρωματικούς μέχρι το φινάλε.

Ο Αντεμπάγιο έδωσε ουσία στις επιθέσεις του Μαϊάμι, φτάνοντας στους 27 πόντους με 11 εύστοχα σουτ σε 14 προσπάθειες. Ο Τόμπσον, από την πλευρά του, υπέγραψε την πιο παραγωγική βραδιά του από την ένταξή του στους Χιτ, πετυχαίνοντας επτά τρίποντα στον δρόμο προς τους 25 πόντους.

Με αυτή την επίδοση ο έμπειρος σουτέρ πλησίασε ακόμη περισσότερο τον Ρέι Άλεν στην ιστορική κατάταξη του NBA. Χρειάζεται πλέον 55 εύστοχα τρίποντα για να φτάσει τον παλαίμαχο άσο, ο οποίος κατέχει την τρίτη θέση με 2.973 εύστοχες προσπάθειες πίσω από τη γραμμή των 7,25 μέτρων.

Αξιόλογη συνεισφορά είχαν επίσης ο Πέλε Λάρσον, που τελείωσε με 18 πόντους, και ο Ντέιβιον Μίτσελ, ο οποίος συνδύασε τους 15 πόντους του με 11 ασίστ, συμβάλλοντας τόσο στην εκτέλεση όσο και στην οργάνωση του παιχνιδιού.

Για τους Πέισερς, πρώτος σκόρερ αναδείχθηκε ο Κουέντον Τζάκσον με 24 πόντους, ενώ ακολούθησε ο Άντριου Νέμπχαρντ με 22. Ο Τζάρας Γουόκερ ολοκλήρωσε την προσπάθειά του με 14 πόντους και οι Πασκάλ Σιάκαμ και Τζέι Χαφ πρόσφεραν από 13.

Οι επιλογές της Ιντιάνα ήταν περιορισμένες, αφού στην αποστολή υπήρχαν μόλις 11 διαθέσιμοι παίκτες. Ο Ταϊρίς Χαλιμπέρτον αντιμετωπίζει τραυματισμό στον οπίσθιο μηριαίο, που θα τον κρατήσει μακριά από την αγωνιστική δράση για τουλάχιστον δύο εβδομάδες. Παράλληλα, ο Όμπι Τόπιν παρουσίασε ενοχλήσεις στη μέση πριν από την πρωινή προπόνηση της Παρασκευής.

Αλλαγή υπήρξε και στην τεχνική καθοδήγηση των Πέισερς για τη συγκεκριμένη αναμέτρηση. Χρέη πρώτου προπονητή ανέλαβε ο Λόιντ Πιρς, καθώς ο Ρικ Καρλάιλ βρισκόταν στο Όγκντενσμπουργκ της Νέας Υόρκης για την κηδεία του πατέρα του.

Το αρνητικό αποτέλεσμα περιορίζει τα περιθώρια της Ιντιάνα στη μάχη για την παρουσία της στα νοκ άουτ του NBA Cup, το οποίο διανύει την τέταρτη χρονιά του. Το πρόγραμμα των ομίλων περιλαμβάνει τέσσερα παιχνίδια για κάθε ομάδα, ενώ σε καθεμία από τις τρεις προηγούμενες διοργανώσεις η πρόκριση είχε έρθει για ομάδες με τέσσερις νίκες ή με απολογισμό τριών νικών και μίας ήττας.

Για τους Χιτ, οι δύο συνεχόμενες επιτυχίες ακολούθησαν τις τέσσερις ήττες με τις οποίες είχαν αρχίσει τη σεζόν. Επόμενη υποχρέωσή τους είναι η εκτός έδρας συνάντηση της Δευτέρας με τους Λος Άντζελες Λέικερς. Οι Πέισερς επιστρέφουν στο γήπεδό τους την Κυριακή, όταν θα αντιμετωπίσουν τους Μπρούκλιν Νετς.

Τα δωδεκάλεπτα: 36-42, 68-61, 103-88, 145-125.