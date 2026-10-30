Ο Ολυμπιακός επικράτησε της Αρμάνι με 84-78, ανεβαίνοντας στο 7-2 στη EuroLeague, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα μετά το τέλος του αγώνα να αποκαλύπτει ότι η είδηση του χειρουργείου και της μακράς απουσίας του Μοντέρο έγινε γνωστή στην ομάδα μία ώρα πριν από το τζάμπολ.

Αναλυτικά όσα είπε ο τεχνικός του Ολυμπιακού:

«Τα εύσημα στους παίκτες και στους φιλάθλους. Κανείς δεν υποτιμά την Αρμάνι ή την Ευρωλίγκα. Ήταν μια δύσκολη διαβολοβδομάδα. Είχαμε λιγότερο χρόνο για να προετοιμάσουμε το ματς. Κερδίσαμε και τα δύο παιχνίδια και το εκτιμώ αυτό. Τα εύσημα στους παίκτες.

Μας λείπει λίγη ποιότητα. Είναι εκτός οι Μοντέρο και Φουρνιέ, όπως και ο νέος μας παίκτης. Ο Ντόρσεϊ, ενώ ο Μιλουτίνοφ δεν ήταν έτοιμος. Όταν σου λείπει ταλέντο, πρέπει να ανεβάσεις την απόδοσή σου στους υπόλοιπους τομείς, στα hustle plays και στα ριμπάουντ.

Πρέπει να κινείσαι και να μοιράζεσαι την μπάλα. Σήμερα δεν είχαμε πολλές ασίστ. Τα νέα που ακούσαμε για τον Μοντέρο είναι τραγικά για εμάς. Οι τραυματισμοί είναι μέρος της ζωής μας, αλλά το μάθαμε μία ώρα πριν από το ματς. Ξέρω ότι όλοι είναι σκεπτικοί.

Παίζουμε πάρα πολλά ματς. Ακόμη και εδώ δεν αγωνιζόμαστε στη δική μας έδρα. Μεγάλος σεβασμός σε όσους έρχονται να μας υποστηρίξουν. Είναι ένα δύσκολο κομμάτι της σεζόν αυτό. Είμαστε δεύτεροι, κάθε νίκη μετράει».