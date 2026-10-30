Στο πλευρό του Γιαν Μοντέρο ο οποίος πέρασε την πόρτα του χειρουργείου και θα απουσιάσει αρκετούς μήνες στάθηκε και η ΠΑΕ Ολυμπιακός.

Ο 23χρονος άσος υποβλήθηκε σε επέμβαση για τη συρραφή του έσω μηνίσκου στο αριστερό γόνατο, με αποτέλεσμα να τεθεί νοκ άουτ για τους επόμενους έξι μήνες.

Το ποδοσφαιρικό τμήμα του Ολυμπιακού έστειλε το δικό του ξεχωριστό μήνυμα στήριξης και συμπαράστασης στον Μοντέρο, μέσω social media και του ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση.

«Καλή ανάρρωση και να επιστρέψεις πιο δυνατός Γιαν Μοντέρο», ανέφερε χαρακτηριστικά στο μήνυμά της η ΠΑΕ Ολυμπιακός.