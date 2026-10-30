Ο Παναθηναϊκός ήταν κακός απέναντι στην Εφές για την 9η αγωνιστική της Euroleague, με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς μετά το τέλος του αγώνα να τονίζει πως η Τουρκική ομάδα άξιζε τη νίκη.

«Αντιμετωπίσαμε μία διαφορετική Εφές, μία Εφές γεμάτη ενέργεια. Έπαιξαν πολύ καλά, ήταν λογικό να αντιδράσουν. Συγχαρητήρια στην Εφές, το άξιζαν», είπε χαρακτηριστικά ο προπονητής του Παναθηναϊκού.

Από την πλευρά του ο Μπράνκου Μπάντιο, στάθηκε στα πολλά λάθη που έκανε η ομάδα του στην αναμέτρηση.

«Ήταν μία σκληρή ήττα, όπως είδαν όλοι. Δεν παίξαμε καλά, ήμασταν μακριά από τα στάνταρ μας και πρέπει να δούμε τι έφταιξε και να μάθουμε από αυτό. Κάναμε πολλά λάθη και δώσαμε το δικαίωμα στην Εφές να πάρει σκορ στο τρανζίσιον. Πρέπει να είμαστε πολύ καλύτεροι σε αυτόν τον τομέα.

Πρέπει επίσης να είμαστε καλύτεροι επιθετικά και να παίρνουμε καλύτερες αποφάσεις με την μπάλα. Δεν γίνεται να κάνουμε τόσα λάθη. Πρέπει επίσης να ελέγχουμε τον ρυθμό και να μην επιτρέπουμε τρανζίσιον. Όταν τα κάνουμε αυτά θα είμαστε καλύτερα. Είναι μεγάλη η σεζόν, θα υπάρχουν σκαμπανεβάσματα, πρέπει να μάθουμε και θα είμαστε εντάξει», είπε χαρακτηριστικά.