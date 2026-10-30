Το δικό της μήνυμα συμπαράστασης στον Γιαν Μοντέρο, με ανάρτηση στα social media έστειλε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός, εκφράζοντας τις ευχές της για γρήγορη ανάρρωση και άμεση επιστροφή του Δομινικανού στα παρκέ.

«Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR εκφράζει τις θερμότερες ευχές της στον Γιαν Μοντέρο για ταχεία και πλήρη ανάρρωση. Σου ευχόμαστε δύναμη σε αυτή τη δύσκολη στιγμή και ελπίζουμε να σε δούμε πίσω στα γήπεδα το συντομότερο δυνατό», ανέφερε η ανάρτηση της ΚΑΕ.

Panathinaikos BC AKTOR extends its best wishes to Jean Montero for a speedy and full recovery. We wish you strength during this time and hope to see you back on the court as soon as possible. 🙏 #paobcaktor — Panathinaikos BC (@Paobcgr) October 30, 2026

Παράλληλα, τις δικές του ευχές στον Γιαν Μοντέρο, μετά τη χειρουργική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε έστειλε και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος.

Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός έκανε ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στα social media, γράφοντας «Get well soon» ευχόμενος στον Δομινικανό άσο ταχεία ανάρρωση.