Λίγες ημέρες πριν από την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό για την 4η αγωνιστική του Europa League, η Ρεν γνώρισε την συντριβή με 5-2 από τη Νις για το Γαλλικό πρωτάθλημα.

Η Νις άνοιξε το σκορ στο 12′ με πέναλτι του Ελί Βαΐ, με την Ρεν να απαντά στο 15′ με κεφαλιά του Σεμπάστιαν Σιμάνσκι. Οι γηπεδούχοι πήραν ξανά το προβάδισμα στο 35′, με τον Βαΐ να ευστοχεί σε δεύτερη εκτέλεση πέναλτι, ενώ στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου ο Τζόναθαν Κλος έκανε το 3-1.

Στο δεύτερο ημίχρονο η Νις έκανε το 4-1 στο 52’ με τον Αμουρά, για να μειώσει σε 4-2 η Ρεν στο 58’ με πέναλτι του Ναγκιντά. Το τελικό 5-2 διαμόρφωσε στο 73′ ο Γουαχί. Στο άλλο παιχνίδι της βραδιάς, η Παρί Σεν Ζερμέν επικράτησε με 5-1 της Χάβρης εκτός έδρας.

Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 9ης αγωνιστικής:

Παρασκευή 30 Οκτωβρίου

Χάβρη-Παρί Σεν Ζερμέν 1-5

Νις-Ρεν 5-2

Λιλ-Λανς (22:05)

Σάββατο 31 Οκτωβρίου

Τρουά-Λε Μαν (21:45)

Κυριακή 1 Νοεμβρίου

Στρασβούργο-Οσέρ (16:00)

Παρί FC-Μονακό (18:15)

Λιόν-Ανζέ (18:15)

Μαρσέιγ-Τουλούζ (21:45)

Δευτέρα 2 Νοεμβρίου

Λοριάν-Μπρεστ (21:45)