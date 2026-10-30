Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, προχώρησε σε νέα εκτενή ανάρτηση στα social media για τις εξελίξεις στο ελληνικό μπάσκετ.

Ο ιδιοκτήτης των «πρασίνων» έθεσε σειρά ερωτημάτων προς τον πρόεδρο της ΟΔΚΕ, μέλη της ΚΕΔ και εκπροσώπους του χώρου της διαιτησίας, ενώ αναφέρθηκε στις καταθέσεις υπέρ του Βαγγέλη Λιόλιου.

Αναλυτικά τα όσα είπε:

«Υπάρχει αγώνας αυτήν τη στιγμή. Εδώ έχουμε πράγματα που αφορούν το μπάσκετ συνολικά και είναι πολύ πιο σοβαρά. Ξεκινάω.

Κύριε Μπούσια, πρόεδρε της ΟΔΚΕ και των διαιτητών, πώς βγήκε η δικογραφία στα ΜΜΕ;

Δεύτερον, πήγες και κατέθεσες υπέρ του Λιόλιου. Ξέρουμε και οι δύο. Ως τι πήγες; Αν πήγες ως φυσικό πρόσωπο, όλα καλά. Αν πήγες ως πρόεδρος της ΟΔΚΕ, των διαιτητών, υπάρχει απόφαση; Έχεις κάποια εξουσιοδότηση για να πας και να μιλήσεις; Γιατί, αν έχεις μιλήσει ως πρόεδρος της ΟΔΚΕ, υπάρχει πρόβλημα. Μεγάλο. Χωρίς να έχει εξουσιοδοτηθεί κανένας.

Επόμενο.

Βγήκε ο Φασούλας πριν από δύο-τρεις μέρες και λέει ότι διαμηνύουν όλοι στους διαιτητές πως σε δέκα μέρες θα είναι έξω ο Λιόλιος.

Θέλω να ρωτήσω το εξής. Με όλα αυτά που έχουν βγει, με όσα κατηγορείται και ενώ είναι προφυλακισμένος, βγαίνουν πράγματα για τα 3Χ3, για το πόσο κόστισαν και πώς οργανώθηκαν, αν ήταν φίλοι, αν μπορούσαν να είχαν γίνει πιο φθηνά.

Ρωτάω εδώ. Επίσης, θέλω να ρωτήσω: Τα ρούχα που φοράνε οι διαιτητές, τα ρούχα που φοράνε διάφορες ομάδες στην Α1, όπως η Μύκονος, η Ρόδος, ίσως και άλλες ομάδες, ποιανού εταιρεία είναι; Μήπως είναι του κυρίου Γιατρά; Ρωτάω, δεν ξέρω.

Σε συνέχεια αυτού, ο πρόεδρος του Προμηθέα, ο κύριος Μήλας, πήγε στο ξενοδοχείο της ομάδας του Προμηθέα και τους έλεγε: “Βάλτε τα δυνατά σας να κερδίσουμε. Ο πρόεδρος θα είναι έξω σε δέκα μέρες”.

Τι πληροφόρηση έχει ότι θα είναι έξω σε δέκα μέρες; Πώς προκύπτει κάτι τέτοιο; Είναι τόσο βαριά τα μηνύματα που κρατάει στα χέρια του; Θα τον βγάλετε έξω αυτόν τον άνθρωπο;

Δεν νομίζω. Ή μάλλον, ίδωμεν σε αυτή τη χώρα.

Συνεχίζω.

Αυτό δεν είναι ερώτηση, είναι ενημέρωση.

Και άλλη μήνυση του Ολυμπιακού στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο για story που είχα κάνει στους τελικούς, για τον Καρπάνο και τον Τσιμπούρη. Που, βέβαια, και πάλι πήγε στο δικαστήριο ο Ολυμπιακός και έκανε παρέμβαση υπέρ τους, όπως είχε κάνει και για την Τσαρούχα και τον Παπαπέτρου, που ξέρουμε πού είναι.

Να υποθέσω, από τη στιγμή που έκανε παρέμβαση ο Ολυμπιακός, ότι θα έχουν την ίδια κατάληξη με την Τσαρούχα και τον Παπαπέτρου; Εμένα κάτι μου λέει ότι θα την έχουμε, για να έκανε παρέμβαση. Μέχρι τώρα είχε 100 στα 100. Όπου έχει κάνει παρέμβαση, είτε είναι προφυλακιστέοι είτε είναι με βραχιολάκι.

Προχωράω.

Κύριε Τσολάκο, πρόεδρε του Συνδέσμου Διαιτητών Αττικής, εκκρεμεί μήνυση ή αγωγή. Δεν τα ξέρω και τόσο καλά αυτά τα νομικά. Αν κάνω λάθος στην ορολογία, συγγνώμη.

Εκκρεμεί δικαστήριο για κακουργηματική πράξη της κυρίας Τσαρούχα, για πλαστογραφίες των εγγράφων που της έδιναν το δικαίωμα να σφυρίζει. Γιατί τη βάλατε; Την έχετε βάλει στο αρχείο την υπόθεση; Και αν ναι, γιατί;

Και επίσης, αυτό το κάνατε αυθαίρετα ή έχετε κάπου κάποια απόφαση του Συνδέσμου Διαιτητών που να λέει να τη βάλουμε στο αρχείο; Ή το κάνατε μόνος σας;

Συνεχίζω.

Γιατί νομίζετε ότι η σιωπή μέχρι τώρα είναι αδυναμία;

Λοιπόν, κύριε Κουκουλεκίδη, κύριε Μπίτη, πήγατε να καταθέσετε υπέρ του κυρίου Λιόλιου; Και αν ναι, πήγατε ως ιδιώτες; Γιατί, αν πήγατε ως ιδιώτες, όλα καλά. Τη λέξη “ΚΕΔ”, ότι είμαστε εκπρόσωποι της ΚΕΔ, ο ένας πρόεδρος και ο άλλος μέλος, την έχετε αναφέρει στην κατάθεσή σας;

Γιατί τότε δεν μιλάτε ως φυσικά πρόσωπα. Μιλάτε ως άνθρωποι που κατέχουν αυτές τις θέσεις. Και αν έχετε πάει με αυτές τις ιδιότητες, λοιπόν, ίσως το ξέρετε καλύτερα από εμένα. Μάλλον δεν το ξέρετε καλύτερα από εμένα, αλλά το ξέρετε καλύτερα από τον περισσότερο κόσμο.

Γιατί, όταν σας ζητήθηκε να παραιτηθείτε, δεν παραιτηθήκατε; Δεν θα έπρεπε να έχετε παραιτηθεί, εφόσον έχετε μια τέτοια θέση και πηγαίνετε να καταθέσετε υπέρ του κυρίου Λιόλιου, που αυτή τη στιγμή είναι προφυλακισμένος; Τουλάχιστον μέχρι να βγει η απόφαση, δεν θα έπρεπε να έχετε παραιτηθεί; Γιατί δεν παραιτηθήκατε;

Και πάμε και στην Πολιτεία.

Έχοντας ως δεδομένο και ιστορικό στατιστικό ότι, όταν ασχολήθηκε ο κύριος Αυγενάκης έντονα, με κάθε θεμιτό και πιθανό τρόπο, στις προηγούμενες εκλογές, για να καθαρίσει το μπάσκετ από τη λαίλαπα του Βασιλακόπουλου και να μπει ο πεντακάθαρος κύριος Λιόλιος, που αγαπάει τόσο πολύ το μπάσκετ, την εξέλιξη την είδαμε. Ξέρουμε πού είναι σήμερα και ξέρουμε και γιατί κατηγορείται και, και, και…

Είμαι βέβαιος, λοιπόν, και λόγω της ποιότητας του ανθρώπου, του κυρίου Βρούτση, ο οποίος από την πρώτη στιγμή είπε ότι ”εγώ δεν εμπλέκομαι με το αυτοδιοίκητο της ΕΟΚ” -πολύ καλά έκανε-, ότι αποκλείεται να γλίστρησε ή να πιέστηκε να πάρει θέση.

Ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν άνθρωποι που ισχυρίζονται ότι κάνουν ραντεβού μαζί σας και βγαίνουν παντού και διαλαλούν ότι “εγώ έχω τη στήριξη της Πολιτείας” και ότι “εγώ έχω πάρει την εντολή, προχώρα, είμαστε μαζί σου”; Αυτό δεν είναι ελέγξιμο;

Είναι σίγουρο ότι το έχει κάνει κάποιος. Τώρα, αν ήταν μεθυσμένος ή αν ήταν κάτι άλλο, δεν το ξέρω. Άρα, ό,τι βγαίνει και τα λέει, τα λέει. Ελπίζω, λοιπόν, αυτά να του κοπούν.

Γιατί, τι έχεις βγάλει από το μπάσκετ εσύ, ψηλέ; Όχι ο Φασούλας, προφανώς. Τι έχεις δώσει στο μπάσκετ; Και αν νομίζεις, αν νομίζεις ότι τραμπουκικά θα πετύχεις κάποια πράγματα, κάνεις λάθος.

Γιατί θα χρειαστεί να βγεις για να πεις πότε έγινε αυτό το ραντεβού με τον υπουργό. Πότε σου είπε ότι θα σε στηρίξει μέχρι τέλους; Πότε σου είπε ”προχώρα και είμαστε εδώ”; Γιατί εγώ λέξη δεν πιστεύω.

Μπορεί σε άλλα πράγματα με τον κύριο Βρούτση να έχω διαφωνίες, αλλά την εντιμότητά του δεν την αμφισβητώ με τίποτα. Το έχει αποδείξει. Αλλά, και ξαναλέω, η ίδια η Πολιτεία δεν θα ξανακάνει το ίδιο λάθος.

Είμαι βέβαιος ότι έχει καταλάβει το λάθος με τον Αυγενάκη. Και αν δεν το έχει καταλάβει, sorry, αλλά είστε ηλίθιοι. Στη φυλακή είναι αυτός που βάλατε.

Όπως είπε και ο προφυλακιστέος πρόεδρος της ΕΟΚ, πρώην πρόεδρος της ΕΟΚ, το μπάσκετ πρέπει να καθαρίσει. Και όλοι εμείς που το αγαπάμε, επενδύουμε και ζητάμε ισότητα μέσα στο γήπεδο, να είστε βέβαιοι ότι θα το διασφαλίσουμε.

Δεν φάγαμε τη λάσπη, τον πόλεμο και όλα αυτά που έγιναν τόσα χρόνια, που ευτυχώς ξεσκεπάστηκαν γιατί υπάρχουν τίμιοι άνθρωποι, για να τα ξαναζήσουμε. Είστε βαθιά νυχτωμένοι αν πιστεύετε κάτι τέτοιο.

Το μπάσκετ θα καθαρίσει.

Ήλπιζα να βρω και συμμάχους τους ανθρώπους που τόσα χρόνια φωνάζουν για να καθαρίσει το μπάσκετ. Αλλά η προσπάθειά τους ήταν να πηγαίνουν και να υπερασπίζονται στα διάφορα δικαστήρια τις Τσαρούχες, τους Παπαπέτρου. Ξαναείπα πού είναι.

Δεν περιμένω απαντήσεις. Τις έχω όλες. Αλλά τη σιωπή μας μην την περνάτε για αδυναμία».