Με τρεις ελληνικές συμμετοχές σε δύο αθλήματα ανοίγει αύριο Σάββατο 31 Οκτωβρίου το αγωνιστικό πρόγραμμα των Ολυμπιακών Αγώνων Νέων «Ντακάρ 2026».

Η πρώτη ελληνική παρουσία θα είναι στο Beach Volleyball, με τις Αγγελική Χαρισσάκη και Γρηγορία-Άννα Μαργαριτοπούλου να αντιμετωπίζουν την ομάδα της Τυνησίας στις 09:20, στο πλαίσιο της φάσης των ομίλων. Οι δύο Ελληνίδες αθλήτριες θα επιστρέψουν στο γήπεδο στις 14:20, για τη δεύτερη αναμέτρησή τους, αυτή τη φορά απέναντι στην Ταϊλάνδη.

Στην παράκτια κωπηλασία (Coastal Beach Sprints), ο Ιάσων Μουσελίμης θα αγωνιστεί στις 10:50 στο αγώνισμα του μονού (Men’s Solo), συμμετέχοντας στην πρώτη χρονομέτρηση (Time Trial 1).

Η ημέρα θα κορυφωθεί με την Τελετή Έναρξης, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 18:30 (τοπική ώρα), στο Stade Abdoulaye Wade, στο Diamniadio, σηματοδοτώντας την επίσημη έναρξη της διοργάνωσης.

Η τελετή αναμένεται να αναδείξει την πολιτιστική ταυτότητα της Σενεγάλης και τον πλούτο της αφρικανικής πολιτιστικής κληρονομιάς, μέσα από ένα μεγάλο καλλιτεχνικό θέαμα.

Ιάσων Μουσελίμης και Ειρήνη Ζερβού οι σημαιοφόροι της Team Hellas

Την ελληνική σημαία στην Τελετή Έναρξης των Αγώνων με ιδιαίτερη τιμή θα κρατήσουν δύο αθλητές με σημαντικές διεθνείς διακρίσεις, ο Ιάσων Μουσελίμης και η Ειρήνη Ζερβού.

Ο Ιάσων Μουσελίμης, αθλητής της παράκτιας κωπηλασίας, προέρχεται από μια εξαιρετικά επιτυχημένη αγωνιστική χρονιά, καθώς κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Παράκτιας Κωπηλασίας Beach Sprint Κ19 στην Κινγκντάο της Κίνας, ενώ αναδείχθηκε πρωταθλητής Ευρώπης Κ19 στο μονό σκιφ, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Ισπανίας.

Η Ειρήνη Ζερβού, αθλήτρια της κολύμβησης, ξεχώρισε επίσης το 2026, κατακτώντας τρία μετάλλια στο Μεσογειακό Κύπελλο Κολύμβησης (COMEN Cup) στο Νόβισαντ της Σερβίας: ένα ασημένιο στα 200 μ. ύπτιο και δύο χάλκινα στα 100 μ. ελεύθερο και 100 μ. ύπτιο.