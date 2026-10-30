Πάγωσαν όλοι στο παιχνίδι της Ντουμπάι με τηνΧάποελ Τελ Αβίβ, για την 9η αγωνιστική της EuroLeague, όταν ο Τόμας Σατοράνσκι είχε μια άσχημη πτώση στο παρκέ, προκαλώντας έντονη ανησυχία στους συμπαίκτες του και σε όσους βρίσκονταν στο γήπεδο.

Το περιστατικό σημειώθηκε προς το τέλος της τρίτης περιόδου, όταν ο Τσέχος γκαρντ επιχείρησε να διεκδικήσει ένα ριμπάουντ, έπειτα από άστοχο σουτ του Βασίλιε Μίτσιτς, όμως προσγειώθηκε με δύναμη στην πλάτη, ενώ φάνηκε να χτυπά και το κεφάλι του.

Από την πτώση δεν κατάφερε να σηκωθεί, με αποτέλεσμα να χρειαστεί η παρέμβαση του ιατρικού επιτελείου και να αποχωρήσει από το παρκέ με φορείο.

Η Χάποελ Τελ Αβίβ εξέδωσε ανακοίνωση για την κατάσταση του παίκτη, ενημερώνοντας πως υπέστη σοβαρό χτύπημα κατά την πτώση του και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο του Ντουμπάι, προκειμένου να υποβληθεί στις απαραίτητες εξετάσεις.

Σύμφωνα με την πρώτη ιατρική εκτίμηση, ο Τόμας Σατοράνσκι υπέστη διάσειση, ωστόσο έχει βρει κανονικά τις αισθήσεις του, καθησυχάζοντας τους ανθρώπους της ομάδας του.