Tο μεγάλο ντέρμπι της Μπάγερν με την Ντόρτμουντ κλέβει την παράσταση στην 8η αγωνιστική της Bundesliga, με τους Βεστφαλούς να έχουν μια σημαντική επιστροφή.

Συγκεκριμένα, ο Κωνσταντίνος Καρέτσας είναι ξανά διαθέσιμος, δείχνοντας πως έχει αφήσει πίσω του το πρόβλημα που τον κράτησε εκτός αγωνιστικών υποχρεώσεων.

Μάλιστα, ο τεχνικός της Ντόρτμουντ Νίκο Κόβατς τον συμπεριέλαβε στην αποστολή που ταξίδεψε στο Μόναχο, με τον νεαρό Έλληνα άσο να είναι έτοιμος για την επιστροφή του στη δράση.

Η εξέλιξη αυτή χαροποιεί και τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ενόψει των δύο αγώνων της Εθνικής για το Nations League, με Ολλανδία και Σερβία.