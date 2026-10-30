Ο Ολυμπιακός υποδέχεται σε λίγη ώρα την Μιλάνο στη Sunel Arena (Novasports Prime, 21:15) για την Euroleague, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να συμπεριλαμβάνει στην 12άδα το νέο μεταγραφικό απόκτημα τον Τζον Κόντσαρ.

Παράλληλα, ευχάριστα ήταν τα νέα και για τον Νίκολα Μιλουτίνοφ, καθώς η μαγνητική στην οποία υποβλήθηκε ήταν καθαρή και έτσι τέθηκε και αυτός στην διάθεση του προπονητή του για την αναμέτρηση. Αντίθετα εκτός 12άδας είναι οι τραυματίες Εβάν Φουρνιέ και Γιαν Μοντέρο.

Αναλυτικά η 12άδα του Ολυμπιακού: ΜακΙντάιρ, Γουόρντ, Πλώτας, Βεζένκοβ, Παπανικολάου, Εντζάι, Μιλουτίνοφ, Τζόσεφ, Ντάνστον, Χολ, Κόντσαρ και Τζόουνς.