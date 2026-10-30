Την προσεχή Τρίτη 3 Νοεμβρίου 2026, στις 12:00 το μεσημέρι, θα ξεκινήσει η διάθεση των εισιτηρίων του μεγάλου αγώνα της Εθνικής με την Σερβία που θα διεξαχθεί στο Πανθεσσαλικό Στάδιο την Δευτέρα 16 Νοεμβρίου (21:45)

Η Ελλάδα στο συγκεκριμένο ματς θα διεκδικήσει την πρόκριση στα προημιτελικά του Nations League για πρώτη φορά στην ιστορία της και σε αυτή την προσπάθεια θέλει σύμμαχο το ελληνικό φίλαθλοι κοινό.

Τα εισιτήρια θα διατεθούν αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας pame ethniki.

Οι τιμές είναι: Θύρες 1, 2, 3-4, 5, 6-7, 8, 9-10, 11, 12, 31, 32, 33-34, 35, 36-37, 38, 39, 40-42 και 41: 15 ευρώ. Θύρες 13, 14, 29, 30, 43-44, 45-46, 53-54, 55-56: Κανονικό 20 ευρώ, παιδικό 10 ευρώ. Θύρες 16, 17, 26, 27, 47-48, 51-52: Κανονικό 25 ευρώ, παιδικό 10 ευρώ. Θύρες 20, 23, 25, 49-50: Κανονικό 30 ευρώ, παιδικό 15 ευρώ.

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται το διαχειριστικό κόστος του παρόχου της ηλεκτρονικής πλατφόρμας έκδοσης εισιτηρίων Ticketmaster.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής αγοράς, το εισιτήριο αποστέλλεται στο email που έχει δηλώσει ο αγοραστής.

Για την είσοδο στο γήπεδο απαιτείται η χρήση του QR code από το κινητό τηλέφωνο ή η εκτύπωση του εισιτηρίου, σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφονται σε αυτό.

Κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να έχει στην κατοχή του ένα (1) εισιτήριο αγώνα.

Τα παιδιά δεν εισέρχονται δωρεάν και πρέπει να διαθέτουν εισιτήριο, καθώς και να συνοδεύονται από ενήλικο φίλαθλο.

Για παιδιά έως και 15 ετών ισχύουν προνομιακές τιμές, με την επιλογή της κατηγορίας «ΠΑΙΔΙΚΟ» και την καταχώριση έγκυρου ΑΜΚΑ του παιδιού.

Δεν απαιτείται ταυτοποίηση ή προσθήκη του εισιτηρίου στο Gov.gr Wallet.

Οι φίλαθλοι παρακαλούνται να έχουν μαζί τους οποιοδήποτε έγγραφο ταυτοπροσωπίας.