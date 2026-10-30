Χωρίς τον Γιαν Μοντέρο για τους επόμενους έξι μήνες θα πορευτεί ο Ολυμπιακός. Ο Δομινικανός γκαρντ υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση για την αποκατάσταση του έσω μηνίσκου στο αριστερό του γόνατο.

Πρόκειται για ένα τεράστιο πλήγμα για τους πρωταθλητές Ευρώπης, οι οποίοι χάνουν ένα από τα σημαντικότερα «όπλα» του ρόστερ τους για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα. Ο 23χρονος γκαρντ ουσιαστικά θα χάσει όχι μόνο την κανονική περίοδο, αλλά και τα playoffs της Euroleague.

Στα έξι παιχνίδια του με τον Ολυμπιακό στην Euroleague ο Μοντέρο είχε 15,5 πόντους, 4,5 ασίστ, 3,5 ριμπάουντ, 1,2 κλεψίματα και 20,3 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός:

«Ο Jean Montero υποβλήθηκε σήμερα σε χειρουργική επέμβαση για την αποκατάσταση του έσω μηνίσκου στο αριστερό του γόνατο. Αναμένεται να μείνει εκτός αγώνων για έξι μήνες.

Όλη η οικογένεια της ΚΑΕ Ολυμπιακός εύχεται στον Jean γρήγορη και ομαλή ανάρρωση και ανυπομονεί να τον δει ξανά στο παρκέ».