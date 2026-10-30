Προβλήματα με τον νόμο έχει ο Ράτζα Ναϊνγκολάν ο οποίος κινδυνεύει με ποινή φυλάκισης δύο ετών. Ο 38χρονος πρώην ποδοσφαιριστής των Ρόμα και Ίντερ φέρεται να συνδέεται με κύκλωμα διακίνησης κοκαΐνης.

Παράλληλα, υπάρχουν υποψίες ότι ο Βέλγος ξέπλυνε περισσότερα από 100.000 ευρώ για λογαριασμό εγκληματικής οργάνωσης, ενώ κατηγορείται ότι έλαβε χρηματικό ποσό ύψους 100.000 ευρώ από τον αδελφό ενός Βέλγου εγκληματία.

Οι κατηγορίες αυτές προστίθενται στην υπόθεση και ενδέχεται να επιβαρύνουν περαιτέρω τη θέση του, καθώς οι έρευνες των αρμόδιων Αρχών συνεχίζονται.