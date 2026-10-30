Προβλήματα με τον νόμο έχει ο Ράτζα Ναϊνγκολάν ο οποίος κινδυνεύει με ποινή φυλάκισης δύο ετών. Ο 38χρονος πρώην ποδοσφαιριστής των Ρόμα και Ίντερ φέρεται να συνδέεται με κύκλωμα διακίνησης κοκαΐνης.
Παράλληλα, υπάρχουν υποψίες ότι ο Βέλγος ξέπλυνε περισσότερα από 100.000 ευρώ για λογαριασμό εγκληματικής οργάνωσης, ενώ κατηγορείται ότι έλαβε χρηματικό ποσό ύψους 100.000 ευρώ από τον αδελφό ενός Βέλγου εγκληματία.
Οι κατηγορίες αυτές προστίθενται στην υπόθεση και ενδέχεται να επιβαρύνουν περαιτέρω τη θέση του, καθώς οι έρευνες των αρμόδιων Αρχών συνεχίζονται.
🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Belgian prosecutors are seeking a two-year prison sentence for former Roma and Inter Milan midfielder Radja Nainggolan in connection with a cocaine trafficking investigation. The 38-year-old is suspected of laundering €105,500 for a criminal organisation, having allegedly received more than €100,000 over several months from the brother of a Belgian criminal. (Source: @LEquipe)— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) October 30, 2026