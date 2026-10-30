Για την αυριανή αναμέτρηση με την Κηφισιά για την Super League, μίλησε ο Μπάλσα Πόποβιτς, τονίζοντας πως η Αθηναϊκή ομάδα θα έχει κίνητρο να σπάσει το νικηφόρο σερί του Ολυμπιακού.

Παράλληλα ο Μαυροβούνιος γκολκίπερ τόνισε πως είναι πολύ σημαντικό το γεγονός πως οι Πειραιώτες δεν δέχονται γκολ, χτίζοντας το νικηφόρο σερί των οκτώ αγώνων.

Αναλυτικά όσα είπε ο Πόποβιτς στην Magenta TV:

Για τα σερί που τρέχει ο Ολυμπιακός: «Ναι, το πιο σημαντικό για τους τερματοφύλακες και την άμυνα είναι να τελειώνουμε τους αγώνες χωρίς να δεχόμαστε γκολ. Νομίζω ότι έχουμε φτάσει πλέον τα επτά συνεχόμενα παιχνίδια και πιστεύω ότι κάθε επόμενος αντίπαλος θα προσπαθήσει να σταματήσει αυτό το σερί και να μας βάλει γκολ.

Ίσως το μυστικό να είναι η ποιότητα των παικτών. Ο Στέφαν έχει πλέον έξι συνεχόμενα παιχνίδια χωρίς να δεχτεί γκολ. Εγώ, η άμυνα, όλοι αποδίδουμε καλά. Και τα αποτελέσματα το αποδεικνύουν: οκτώ συνεχόμενες νίκες και επτά παιχνίδια χωρίς να δεχτούμε γκολ».

Για το ματς με την Κηφισιά: «Όπως είπα, κάθε αντίπαλος θα έχει ισχυρό κίνητρο να σταματήσει το σερί των οκτώ συνεχόμενων νικών μας και των επτά αγώνων χωρίς να δεχτούμε γκολ. Πιστεύω, λοιπόν, ότι θα είναι πολύ δύσκολο.

Είναι ήδη πολύ δύσκολο να κερδίσεις δύο ή τρία παιχνίδια στη σειρά. Εμείς έχουμε φτάσει τις οκτώ νίκες και θα προσπαθήσουμε να τις κάνουμε εννέα, μετά δέκα, έντεκα. Δεν έχουμε σκοπό να σταματήσουμε».