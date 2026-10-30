Ο Ολυμπιακός με τον Ιμανόλ Αλγουαθίλ έχει χτίσει ένα σερί οκτώ νικών σε όλες τις διοργανώσεις και έχει μπροστά του δύο σημαντικά ματς με την Κηφισιά για την Super League και τη Ρεν για το Europa League.

Ο Βάσκος τεχνικός μίλησε στην κάμερα της Magenta TV για το εξαιρετικό του ξεκίνημα στον πάγκο των Πειραιωτών και για το τι περιμένει από το αυριανό παιχνίδι με την Κηφισιά.

Αναλυτικά όσα είπε ο Αλγουαθίλ:

Για το αν περίμενε τόσο καλό ξεκίνημα στον πάγκο του Ολυμπιακού: «Δεν το είχα φανταστεί ή τουλάχιστον, δεν το είχα υπολογίσει σε αριθμούς. Ήξερα όμως ότι ο Ολυμπιακός πρέπει πάντα να κερδίζει. Όταν μια ομάδα διεκδικεί τίτλους σε τρεις διοργανώσεις και μάλιστα ξεκινά ως φαβορί και στις τρεις, είναι προφανές ότι πρέπει να κερδίζει αγώνες.

Το μυστικό είναι η εξαιρετική δουλειά όλων: των ποδοσφαιριστών, του τεχνικού επιτελείου και των ανθρώπων που εργάζονται στον Ρέντη. Γιατί ένας προπονητής, χωρίς όλους αυτούς τους ανθρώπους, δεν είναι τίποτα».

Για το ματς με την Κηφισιά: «Θα είναι ένα δύσκολο, απαιτητικό παιχνίδι. Αντιμετωπίζουμε έναν σκληρό αντίπαλο, που πάντα δυσκολεύει τον Ολυμπιακό, ειδικά όταν αγωνιζόμαστε στην έδρα του. Ξέρουμε, λοιπόν, ότι πρέπει να παρουσιάσουμε τον καλύτερό μας εαυτό.

Ευτυχώς, μπορούμε και κάνουμε πολλές αλλαγές στην ενδεκάδα, και αυτό μας επιτρέπει να αντιμετωπίζουμε κάθε παιχνίδι, ακόμη κι αν παίζουμε ανά τρεις ημέρες, με ξεκούραστους ποδοσφαιριστές.

Ο στόχος μας απέναντι στην Κηφισιά είναι να συνεχίσουμε τα καλά αποτελέσματα που έχουμε πετύχει τόσο στην Ευρώπη όσο και στο πρωτάθλημα και το Κύπελλο. Γνωρίζουμε όμως ότι, για να τα καταφέρουμε, πρέπει να δείξουμε τον καλύτερό μας εαυτό».

Για το αν έχει στο μυαλό του και το ματς με την Ρεν: «Όχι, γιατί άλλες φορές παίζουμε με τρεις ημέρες ξεκούρασης και άλλες με δύο. Δεν μας επηρεάζει καθόλου. Ευτυχώς, ο συγκεκριμένος αγώνας, αν και εκτός έδρας, γίνεται πολύ κοντά μας.

Και για το παιχνίδι με τη Ρεν μας έχουν μεταφέρει νωρίτερα την ώρα έναρξης, οπότε θα επιστρέψουμε σε μια σχετικά καλή ώρα για να ξεκουραστούμε. Πάντα λέω ότι δεν πρέπει να ψάχνουμε δικαιολογίες.

Πρέπει να προσαρμοζόμαστε, και αυτό ακριβώς κάνουμε με όλες τις αλλαγές στο πρόγραμμα που μπορεί να προκύψουν. Αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να αντιμετωπίζουμε κάθε αγώνα σαν να είναι ο τελευταίος και να τα δίνουμε όλα με τους ποδοσφαιριστές που έχουμε διαθέσιμους».

Για το αν έχει προβλήματα απουσιών: «Ας χτυπήσουμε ξύλο. Η αλήθεια είναι ότι όλοι οι ποδοσφαιριστές ανταποκρίνονται πολύ καλά. Είμαι πολύ ευχαριστημένος, γιατί αυτό δείχνει πόσο καλή δουλειά κάνει το ιατρικό επιτελείο, αλλά και οι ίδιοι οι παίκτες, που προσέχουν πολύ τον εαυτό τους και δουλεύουν συστηματικά για την πρόληψη τραυματισμών.

Αυτή τη στιγμή είμαστε πολύ τυχεροί που όλοι είναι διαθέσιμοι και αυτή είναι η καλύτερη είδηση για έναν προπονητή. Αναγκάστηκα να αφήσω εκτός αποστολής δύο ποδοσφαιριστές, τον Σιπιόνι και τον Κλέιτον, οι οποίοι δουλεύουν πολύ καλά. Όμως έπρεπε να τους αφήσω εκτός, ακριβώς επειδή όλοι οι παίκτες είναι διαθέσιμοι».