Σε μια ιδιαίτερη κίνηση προχώρησαν οι οπαδοί του Παναθηναϊκού και του Ηρακλή. Συγκριμένα οι φίλοι των δύο ομάδων συμφώνησαν για εκατέρωθεν μαζική μετακίνηση στα ματς των δύο ομάδων στο πρωτάθλημα.

Ο Παναθηναϊκός θα ταξιδέψει στη Θεσσαλονίκη στις 8 Νοεμβρίου στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής της Super League, προκειμένου να αντιμετωπίσει τον Ηρακλή στο Καυτανζόγλειο Στάδιο και εκεί οι φίλοι του «τριφυλλιού» θα έχουν την ευκαιρία να στηρίξουν την ομάδα τους.

Παράλληλα το ίδιο θα γίνει και με τους φίλους του «γηραιού», στο ματς της 15ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος στις 20 Δεκεμβρίου που θα γίνει στην Αθήνα και το ΟΑΚΑ.

Οι δυο πλευρές, εγγυώνται την ομαλή διεξαγωγή της αναμέτρησης, ωστόσο θα πρέπει να υπάρχει και η έγκριση των Αρχών προκειμένου να υλοποιηθεί η απόφαση τους.