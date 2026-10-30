Λίγες εβδομάδες μετά την αποδέσμευσή του από τους Μιλγουόκι Μπακς ο Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ, βρήκε τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Ο άλλοτε άσος του ΠΑΟΚ τα βρήκε σε όλα με τους Ντένβερ Νάγκετς για να συνεχίζει την καριέρα του παρά το ενδιαφέρον της Παρτιζάν.

Ο 26χρονος γκαρντ είχε εκφράσει την προτίμησή του να παραμένει στο ΝΒΑ και να μην κοιτάξει προς την Ευρώπη.

Την περσινή σεζόν, κατέγραψε 17,4 πόντους, 7,4 ασίστ και 5,2 ριμπάουντ κατά μέσο όρο σε σύνολο 38 αγώνων με την ομάδα του Μιλγουόκι.