Ο Απόλλωνας Σμύρνης παρουσίασε τις νέες του εντυπωσιακές εμφανίσεις οι οποίες έχουν άρωμα από Αρχαία Ελλάδα, συνδυάζοντας το παραδοσιακό κυανόλευκο, με το ροζ και το μαύρο-χρυσό.

Μορφές του Απόλλωνα, κύματα, ήλιοι, λιοντάρια, φυτικά μοτίβα και μαίανδροι συνθέτουν το σχέδιο που επανέρχεται, με διαφορετικές παραλλαγές, στις τρεις εμφανίσεις.

Η πρώτη εμφάνιση διατηρεί τις παραδοσιακές λευκές και μπλε ρίγες, με την απόχρωση του μπλε να παραπέμπει στην ελληνική σημαία.

Στις λευκές ρίγες αναπτύσσεται το διακοσμητικό σχέδιο της συλλογής, ενώ στις μπλε εμφανίζεται το ανθέμιο, ένα αρχαίο διακοσμητικό μοτίβο που συνδυάζει σχηματοποιημένα φύλλα φοίνικα και άνθη λωτού.

Η μεγαλύτερη χρωματική αλλαγή έρχεται στη δεύτερη εμφάνιση. Το ροζ κυριαρχεί, με τις μπλε λεπτομέρειες να δημιουργούν αντίθεση και τα γεωμετρικά σχέδια να πλαισιώνουν τη μορφή του Απόλλωνα.

Η τρίτη εμφάνιση με βασικά χρώματα το μαύρο και το χρυσό, ξεχωρίζει για το ιστορικό μονόγραμμα που εντοπίστηκε σε πρόγραμμα του Απόλλωνα από το 1904.

Το σύμβολο τοποθετείται στο στήθος και επαναλαμβάνεται στους ώμους, μαζί με διακριτικά διακοσμητικά μοτίβα σε συγγενικούς τόνους.