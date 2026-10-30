Αρέσει η περίπτωση του… ελεύθερου Σολβέ!

Παρά την εξαιρετική αγωνιστική του πορεία υπό τις οδηγίες του Ιμανόλ Αλγουαθίλ, ο Ολυμπιακός δεν αφήνει σε δεύτερη μοίρα τον σχεδιασμό για την επόμενη σεζόν. Οι άνθρωποι των Πειραιωτών εξετάζουν περιπτώσεις ποδοσφαιριστών από την ευρωπαϊκή αγορά, αναζητώντας ευκαιρίες που θα μπορούσαν να ενισχύσουν ουσιαστικά το ρόστερ. Μία από αυτές που έχουν ξεχωρίσει είναι ο Γάλλος αμυντικός Στιλ Σολβέ, ο οποίος αγωνίζεται στη Σαμπάχ του Αζερμπαϊτζάν. Ο 30χρονος έχει παρουσιάσει θετικό πρόσωπο με τη φανέλα της ομάδας του, προσελκύοντας το ενδιαφέρον των «ερυθρόλευκων», που τον έχουν τοποθετήσει ψηλά στη λίστα τους.

Μάλιστα, ο Ολυμπιακός εξετάζει σοβαρά την προοπτική να τον αποκτήσει χωρίς οικονομικό αντάλλαγμα, καθώς το συμβόλαιό του ολοκληρώνεται στο τέλος της χρονιάς. Οι μέχρι τώρα προσπάθειες της Σαμπάχ να εξασφαλίσει την παραμονή του δεν έχουν αποδώσει καρπούς, γεγονός που αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο αποχώρησής του. Θετική φέρεται να είναι και η εισήγηση των Γάλλων που βρίσκονται στο επιτελείο του Ολυμπιακού, με αποτέλεσμα η περίπτωσή του να παραμένει υπό στενή παρακολούθηση ενόψει της συνέχειας.

Το Ντένβερ βάζει εμπόδια στα σχέδια του ΠΑΟΚ

Η προοπτική επιστροφής του Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ στην Ευρώπη φαίνεται πως απομακρύνεται, με το Ντένβερ να περιπλέκει τα δεδομένα και να δυσκολεύει κυρίως την προσπάθεια του ΠΑΟΚ να τον φέρει ξανά στη Θεσσαλονίκη. Ο Αμερικανός γκαρντ παραμένει προσανατολισμένος στην προοπτική του NBA, θέλοντας να εξαντλήσει τις πιθανότητες παραμονής του στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Μάλιστα, το ενδιαφέρον του Ντένβερ δημιουργεί νέα δεδομένα, καθώς ο Δικέφαλος είχε τη δυνατότητα να καλύψει τις οικονομικές απαιτήσεις του παίκτη, εφόσον εκείνος αποφάσιζε να επιστρέψει στην Ευρώπη.

Η σύνδεσή του με την Παρτιζάν ήταν σαφώς λιγότερο έντονη, καθώς ο ίδιος έχει ιδιαίτερη σχέση με τον ΠΑΟΚ, στον οποίο αγωνίστηκε στο παρελθόν. Μάλιστα, είχε εκφράσει την προτίμησή του στον σύλλογο της Θεσσαλονίκης, σε περίπτωση που επέλεγε να συνεχίσει την καριέρα του στην Ευρώπη.

Ο Πόρτερ Τζούνιορ προέρχεται από εξαιρετική παρουσία με τους Μιλγουόκι Μπακς, έχοντας καταγράψει κατά μέσο όρο 17,4 πόντους, 7,4 ασίστ και 5,2 ριμπάουντ. Παρά το γεγονός ότι η καριέρα του είχε επηρεαστεί από τη σοβαρή υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας που είχε απασχολήσει το NBA, ο ίδιος εξακολουθεί να αναζητά την επόμενη ευκαιρία του στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου.

Ο Ρέτσος παραμένει ψηλά για Στουτγκάρδη

Ο Παναγιώτης Ρέτσος πραγματοποιεί μία από τις καλύτερες σεζόν του με τη φανέλα του Ολυμπιακού, έχοντας εξελιχθεί σε κομβικό στέλεχος της ομάδας και έναν από τους κορυφαίους σε απόδοση ποδοσφαιριστές της μέχρι στιγμής. Οι εμφανίσεις του δεν περνούν απαρατήρητες εκτός συνόρων, με το ενδιαφέρον από το εξωτερικό να αυξάνεται και το όνομά του να συνδέεται με σημαντικούς ευρωπαϊκούς συλλόγους.

Η περίπτωση της Στουτγκάρδης βρίσκεται εδώ και καιρό στο προσκήνιο, καθώς στη Γερμανία εξακολουθούν να έχουν σε εκτίμηση τον αρχηγό των «Ερυθρόλευκων». Ωστόσο, η γερμανική ομάδα δεν είναι η μοναδική που παρακολουθεί την περίπτωσή του. Στο παιχνίδι της διεκδίκησής του βρίσκεται και η Μπέτις, η οποία έχει τοποθετήσει τον Έλληνα διεθνή ψηλά στη μεταγραφική της λίστα. Το ενδιαφέρον από το εξωτερικό δημιουργεί νέα δεδομένα γύρω από το μέλλον του, με τις επόμενες κινήσεις να παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Με το βλέμμα στη Ρωσία ο ΠΑΟΚ

Σε αναζήτηση πιθανών μεταγραφικών λύσεων ενόψει της χειμερινής περιόδου βρίσκεται ο ΠΑΟΚ, με το βλέμμα στη ρωσική Ροστόφ.

Οι άνθρωποι της ομάδας της Θεσσαλονίκης έχουν στρέψει την προσοχή τους σε ποδοσφαιριστές του συγκεκριμένου συλλόγου, εξετάζοντας περισσότερες από μία περιπτώσεις που θα μπορούσαν να απασχολήσουν τον μεταγραφικό σχεδιασμό τους. Μάλιστα, φέρεται να έχει ήδη σχηματιστεί μια λίστα με υποψήφιους στόχους.

Ανάμεσα στα ονόματα που ξεχωρίζουν βρίσκονται δύο επιθετικοί με διαφορετικά αγωνιστικά χαρακτηριστικά. Πρόκειται για τον 25χρονο Βραζιλιάνο εξτρέμ Ρονάλντο και τον Νιγηριανό φορ Ολακούνλε Ολουσεγκούν. Ο πρώτος βρίσκεται στη Ροστόφ από τις 10 Ιανουαρίου 2024 και έχει συμβόλαιο με τη ρωσική ομάδα μέχρι το καλοκαίρι του 2028. Όσον αφορά την αξία του στην ποδοσφαιρική αγορά, το Transfermarkt την υπολογίζει στα 3,5 εκατομμύρια ευρώ.