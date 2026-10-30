Έντονη κινητικότητα καταγράφεται γύρω από το όνομα του Γιώργου Πρίντεζη, καθώς ο παλαίμαχος διεθνής μπασκετμπολίστας έχει δεχθεί προτάσεις προκειμένου να διεκδικήσει την προεδρία της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης στις επερχόμενες εκλογές.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το τελευταίο διάστημα έχουν γίνει προσεγγίσεις προς την πλευρά του από ανθρώπους τόσο του αθλητικού όσο και του πολιτικού χώρου. Η υποψηφιότητά του αντιμετωπίζεται ως μια επιλογή ευρείας αποδοχής, με στόχο να αναλάβει τα ηνία της ΕΟΚ.

Ο ίδιος δεν έχει δώσει ακόμη την οριστική απάντησή του, ωστόσο οι μέχρι τώρα ενδείξεις συγκλίνουν στο ενδεχόμενο να αρνηθεί την πρόταση.

Ο Πρίντεζης διατηρεί ισχυρούς δεσμούς με το ελληνικό μπάσκετ και επιθυμεί να συνεχίσει να προσφέρει στον χώρο που υπηρέτησε για πολλά χρόνια. Παρ’ όλα αυτά, θεωρεί πως οι σημερινές συνθήκες, τόσο στο ελληνικό μπάσκετ όσο και στην προσωπική του ζωή, δεν ευνοούν την ανάληψη μιας τόσο απαιτητικής θέσης.

Υπενθυμίζεται ότι οι εκλογές της ΕΟΚ έχουν προγραμματιστεί για τις 20 Δεκεμβρίου, μετά τις τελευταίες εξελίξεις και το σκάνδαλο που έχει προκαλέσει αναταράξεις στον χώρο του ελληνικού μπάσκετ.