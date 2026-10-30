Ο Ολυμπιακός έκανε γνωστή την αποστολή του για τον σαββατιάτικο αγώνα Πρωταθλήματος με την Κηφισιά εκτός έδρας.

Λίγη ώρα αφότου βγήκαν σε κυκλοφορία τα εισιτήρια για το Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ προέκυψε και η αποστολή του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ για το Κηφισιά – Ολυμπιακός. Σε αυτήν βρίσκεται αναμενόμενα ο Μπέιλι και τέθηκε εκτός ο χαφ Σιπιόνι.

Αναλυτικά οι εκλεκτοί στον Ολυμπιακό για το ματς αυτό: Ορτέγκα, Πόποβιτς, Στουρνάρας, Σάλιακας, Σμαϊλοβιτς, Πιρόλα, Κάρμο, Πέντερσεν, Ρέτσο, Μπρούνο, Τικνιζάν, Φορτούνης, Σα, Ζέλσον Μαρτίνς, Πουέρτα, Μπέιλι, Φρόιλερ, Τσικίνιο, Έσε, Ρόκα, Γιάρεμτσουκ, Ζότα Σίλβα, Γκονζάλες και Μάριους.