Το θρυλικό Σαν Σίρο / Τζουσέπε Μεάτσα βρίσκεται μπροστά στην -ίσως- πιο ιστορική αλλαγή του, καθώς ετοιμάζεται να ανακατασκευαστεί, να αλλάξει μορφή και όνομα, με τους Ultras της Ίντερ να αντιδρούν ήδη έντονα.

Το ιστορικό αυτό γήπεδο της Ευρώπης θα μετονομαστεί σε Generali Stadium λόγω της συμφωνίας με τον συγκεκριμένο χορηγό και όπως ανέδειξαν σχετικά (το θέμα) τα ιταλικά ΜΜΕ. Οι επικείμενες αλλαγές στο Σαν Σίρο δεν βρίσκουν πάντως σύμφωνους τους φανατικούς οπαδούς της Ίντερ.

Γενικότερα οι φίλαθλοι και των δυο ομάδων από το Μιλάνο δεν έχουν πάρει με καλό μάτι αυτή την αλλαγή. Εκείνοι της Ίντερ ανέβασαν πανό που έγραφε «Δεν θα σβήσετε ποτέ τα φώτα του Σαν Σίρο» και φωνάζοντας συνθήματα του όπως «Κάτω τα χέρια σας από το γήπεδό μας».